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События Сегодня, 10:2788
Что значит для Украины остановка поставок российского угля

Ситуация с углем в Украине, которая и так уже критическая, может еще больше усложниться. 

Глава профильного комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил в своем Telegram, что с 1 ноября Россия приостанавливает поставки энергетического угля в Украину.

Речь идет об антраците и угле марки "П" (постный). Он уже и так идет к нам по квотам, а теперь, судя по всему, их не продлили на ноябрь.

Ближе к вечеру эту информацию подтвердили и в России.

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - заявили в Министерстве экономического развития России.

Информацию о проблемах с импортом угля из РФ нам подтвердил глава Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец.

"Ранее Россия распределяла нам квоты на уголь, на ноябрь никаких цифр нет. Казахский уголь пока будет - очередную поставку ожидают на "Центрэнерго", и она уже подтверждена. Но не исключаю проблемы и с этим направлением. Для Украины остановка поставок российского угля критична, придется сжигать газ или мазут, а это все равно, что бросать доллары в топку - очень дорого. На складах отечественных ТЭС осталось порядка 560 тысяч тонн угля, это почти на 90 тысяч тонн меньше неприкасаемого запаса, взять уголь фактически негде. Причем, каждый день ситуация усложняется, ведь уголь идет в расход, склады опустошаются под чистую. Но власти почему-то ничего не предпринимают, в Минэнерго даже нет замминистра по угольному направлению, после увольнения Кубракова этим сегментом никто не занимается", — рассказал нам Волынец.

В экспертных кругах уже строят версии - почему Россия накануне зимы обрезает нам поставки угля.

Обсуждаются разные варианты.

По одной из них дело чисто в экономике - Россия сейчас выгоднее продавать свой уголь Европе, где он стоит в 1,5 раза дороже и есть ажиотажный спрос. А в Украину как раз выгоднее продавать электричество, к чему запретом на поставки угля Россия и побуждает (тем более, что мощности по импорту электроэнергии из РФ между украинскими компаниями на ноябрь уже распределены).

По второй версии, вопрос чисто политический - Россия, в силу тяжелых отношений между двумя странами, не хочет помогать украинским властям решать энергетические проблемы ни по углю, ни по электроэнергии. А потому не будет поставок ни того, ни другого. По крайней мере до тех пор, пока Киев не скорректирует свою политику по важным для РФ направлениям. Либо пока в Киеве не поменяется власть. Эта версия достаточно широко распространена как в политических, так и в бизнес-кругах.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук полагает, что остановка поставок российского угля в Украину чревата веерными отключениями электроэнергии (причем, не факт, что их не будет даже при условии импорта электроэнергии) и перебоями с теплоснабжением. 

"На российском угле работали не только отдельные ТЭС, но и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), в частности, Сумская, Черниговская и Киевская. Поэтому появляются риски по теплоснабжению, в том числе, населения", - говорит Корольчук.

Разбирались в ситуации с российским углем.

Черная метка

Как написал в своем Telegram Андрей Герус, "с 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и "П" (постный)". Он отметил, что уголь таких марок завозили ДТЭК (на Луганскую и Криворожскую ТЭС), Донбассэнерго» (Славянская ТЭС), а также компания "Технова" (Дарницкая, Сумская, Черниговская ТЭЦ).

По словам Михаила Волынца, Россия не дала квот на ноябрь нашим импортёрам угля. "ДТЭК вез из Обуховского шахтоуправления в Ростовской области порядка 200-300 тысяч тонн антрацита в месяц на Луганскую и Криворожскую ТЭС, поставку им, насколько я знаю, не подтвердили. Как и другим компаниям", - говорит Волынец.

Герус также уточняет, что запрет не касается коксующегося угля, только энергетического. "Такие действия РФ похожи на их действия осенью 2014 года", - пишет Герус. Напомним, тогда тоже были большие проблемы с российским углем, что заставило многие ТЭС модернизировать блоки под газовый уголь и переходить на газ. Но в 2014 году газ был не таким дорогим, как сейчас.

Теперь же, по словам Волынца, переходить на газ и или мазут, все равно, что сжигать доллары. "Уголь подорожал в 4 раза, а газ - в 10 раз, это очень дорого", — говорит Волынец.

Насколько важен для Украины российский уголь и можем ли мы без него обойтись?

Согласно данным Государственной таможенной службы, общий импорт угля в Украину в этом году (без коксующего) составляет 0,5 млрд долларов. Из них из России - 0,35 млрд долларов, из Казахстана - 0,1 млрд долларов. 

То есть, как видно, на Россию приходится основная часть поставок угля.

По данным Госстата, в месяц в Украину завозится порядка 600-700 тысяч тонн российского угля, это треть потребления ресурса украинскими ТЭС. То есть, без угля из РФ 10 дней в месяц тепловым электростанциям попросту не на чем будет работать.

"Это очень критично, тем более что оперативно заместить российский уголь фактически нечем. В мире сейчас дефицит угля, а антрацита попросту не найти, еще и в преддверии зимы. Казахский уголь пока идет, ближайшие партии подтверждены. Но непонятно, что будет дальше. Казахстан ведь тоже может поставить уголь на стоп", — считает Волынец.

Корольчук также говорит, что с замещением российского антрацита могут быть большие проблемы, поэтому ТЭС и ТЭЦ, которые на нем работали, станут переводить на газ или мазут - иначе придется просто останавливать.

"И тут дороговизна газа и мазута - даже не главная проблема. Если на газ будут претендовать еще и ТЭС и ТЭЦ, то вопрос - хватит ли Украине газа на отопительный сезон - приобретает уже совсем другие очертания. Баланс и так впритык, на "лишних" претендентов на газ никто не рассчитывал", - говорит он.

Если же ТЭС и ТЭЦ будут работать с перебоями, то возникает другая проблема, точнее, даже две - с электроэнергией и отоплением.

"Могут быть веерные отключения, и тут даже не факт, что нас спасет импорт электроэнергии. Также, по ТЭЦ появляются риски для потребителей, которые получают тепло от этих объектов", - говорит Корольчук.

Политика, бизнес, угольные схемы

То есть, в нынешней ситуации поставки российского угля для Украины - стратегически важные, - говорят эксперты. В профильной среде уже гуляет много версия - почему Россия решила обрезать нам уголь.

Первая - политическая. 

"Не исключено, что Россия может в данном случает преследовать цель принуждения Украины к выполнению взятых на себя обязательств по другим внешнеполитическим вопросам", - говорит наш источник в Минэнерго.

"Это может быть также знак того, что Россия (а, возможно, и Беларусь) в силу быстро ухудшающихся отношений с украинской властью вообще не будет помогать Киеву решать его энергетические проблемы - ни по угля, ни по поставкам электроэнергии. По крайней мере, пока Зе не скорректирует свою политику", - пишет об одной из версий Telegram -канал "Политика Страны".

Еще одна версия - побуждение Украины к покупке российской электроэнергии, которую России сейчас продавать Украине выгоднее, чем уголь. Мы уже писали, что на аукционе "Укрэнерго" "разобрали" права на доступ к межгосударственному сечению ЛЭП в направлении Беларуси (900 мегаватт) и России (2200 мегаватт). Но официального старта импорта пока нет - до 1 ноября действует запрет, и чтобы начались поставки, нужно, чтобы запрет не продлили. Наши источники утверждают, что по Беларуси вопрос с импортом уже практически решен, а вот по России не все так однозначно.

И, вполне может быть, чтоб ускорить принятие украинской властью положительного решения по импорту электричества и были прекращены поставки угля.  

Есть также чисто бизнесовая версия.

"Мы брали уголь из России в среднем по 100 долларов за тонну. В Европу РФ может продавать его сейчас, минимум, в 1,5 раза дороже. Украинские поставщики работали с частными шахтами, у которых свои интересы. Не исключено, что контракты на новые поставки в Европу они заключили уже давно, и только ждали, пока наши импортеры "съедут". Если можно зарабатывать больше, то почему не зарабатывать", - говорит Корольчук.

В сентябре Bloomberg сообщал, что Европа просит у России больше угля на фоне дефицита и подорожания газа.В первом полугодии поставки российского угля в ЕС выросли на 2,4% (до 22,5 млн тонн). 

Не исключено, что на самом деле на ситуацию с поставками угля в Украину влияет несколько факторов - как политический, так и экономический.

"Что поражает в данной ситуации, так это то, что власти ничего не делают для решения проблемы с углем. На складах у нас уже почти на 90 тысяч тонн меньше, чем того требует неприкасаемый запас, уголь каждый день сжигают, новые поставки - под вопролсом, украинские шахты отключают от электроэнергии за долги, внутренняя добыча падает. А в Минэнерго при этом нет даже профильного замминистра, который бы занимался угольным направлением", - говорит Волынец.

"Россия уже не в первый, и даже не во второй раз ограничивает поставки угля в Украину. Тут важны два обстоятельства: Украина в своё время сама обрезала грузоперевозки с "ЛДНР" и параллельно с тем наложила таможенный арест во исполнение ЗУ "О санкциях" на российские грузовые вагоны, которые находились в лизинге у одного из российских банков. Во-вторых, российская сторона в достаточно напряженных отношениях с некоторыми украинскими покупателями угля, в связи с чем поставки им постоянно ограничиваются", - говорит наш источник в Минэнерго.

"Есть еще один момент. Угольная цепочка начала сыпаться не сегодня. После ареста Кузяры, начали таскать на допросы многих трейдеров. Пошли слухи, что люди из Банковой хотят взять на себя поставки российского угля, вот и требуют сдать явки и пароли. Плюс сработал фактор Медведчука, которого давят уголовными делами. Не исключено, что россиянам это попросту надоело, и они решили взять паузу", - рассказал нам источник на энергорынке.

Угольщики говорят и о другом нюансе - непонятно, что теперь будет с поставками угля из неподконтрольных территорий Донбасса.

"До этого они заходили к нам под видом российского угля. Все знали, что за уголь, но закрывали глаза. Но теперь, если не будет импорта угля из РФ, интересно, как будут оформлять ресурс из неподконтрольных территорий? Так что в итоге провал по поставкам угля в Украину может оказаться еще большим", - добавил наш источник.

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Теги: news, новости, Украина, Уголь, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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