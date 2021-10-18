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События Сегодня, 11:3965
Известный музыкальный деятель Никин задержан на взятке в $100 000 нардепу

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что человеком, которого задержали 29 октября за попытку подкупа нардепа, является директор ОКУАСП (Организации коллективного управления авторскими и смежными правами) и УЛАСП (Украинской лиги авторских и смежных прав) Александр Никин.

Об этом Тополя написал в Facebook.

Тарас Тополя пишет, что Никин хотел подкупить нардепа, чтобы отсрочить или вообще снять с повестки законопроект №5572 об авторских правах. 

"Сумма, переданная Никиным и зафиксированная правоохранителями, 100 000 долларов США. Кроме этого, предлагалось передавать "нужным лицам" еще по 100 000$, внимание, ежегодно. Из компетентных источников стало известно, что половину суммы для подкупа, а именно 50 000$ великодушно выделил неуважаемый мистер Долинский (вероятно, имеется в виду представитель ООО "КОМП МЮЗИК Паблишинг" Олег Долинский - Ред.). Который давно контролирует несколько аккредитованных организаций в других сферах, и у которого прямо сейчас идет обыск. А теперь один вопрос: из чьих денег это сумма? Догадаться не сложно. С наших с вами, авторы, денег! Откройте глаза, наконец. Нас грабят под носом!", - написал Тарас Тополя. 

В комментариях к этому посту музыкальный продюсер и муж певицы Русланы Александр Ксенофонтов подтвердил задержание Никина, но при этом фактически выступил в его поддержку и обвинил Тополю в связях с Офисом президента, а также раскритиковал законопроект №5572. 

"Мы на постоянном контакте с издателями, авторами и ОКУ, которые ведут борьбу за свои права и бизнес. Фактически 24 часа в сутки, в том числе и чтобы не допустить принятия антиконституционного, абсолютно лоббистского "Потураевского" закона №5572. И вот, несмотря на эту постоянную коммуникацию, мы узнаем о задержании Никина и обыске у Долинского через 10-15 мин после публикации Тараса, еще и без новости в инфополе! Тарас выкладывает фото (!), информацию и обвинения еще до того, как это успевают передать те, о ком он пишет. А на месте еще нет адвокатов", - написал Ксенофонтов. 

По мнению продюсера, такой быстрый "выброс" информации вызывает сомнение в принципе непричастности к ситуации и честности аргументации Тополи. 

"И мы, как "привыкшие брать подачки от мошенников и закрывать глаза на все" еще более придирчиво обратим внимание на деятельность нашего коллеги и его политического окружения! Власть меняется значительно быстрее сообщества, которое пытается в Украине создавать творческий продукт и строить креативную индустрию и бизнес. И власть забирает с собой все то, что построено на админресурсе, "договорняках" и несправедливости, и лишается активов, "отжатых" у реального бизнеса, который смог эту власть пережить. Посмотри, Тарас, на "творческий путь" Потураева Никиты Руслановича, все есть в сети. Тебя ждет такая же участь, если она тебе нравится. Да, 4-5 лет "у власти" всегда легче, а потом начинаются тяжелые времена", - написал Ксенофонтов.

Отметим, что Никин является также уполномоченным лицом организации "Авторы и издатели", президентом которой является Руслана.

Также Руслана, как и ряд других украинских музыкантов выступила против принятия законопроекта №5572. В то же время другая часть музыкантов (и Тарас Тополя в их числе) законопроект поддерживала.

По информации издания "Бабель", нардеп, которого пытался подкупить Никин, - это "слуга народа" Александр Санченко - в прошлом один из топ-менеджеров фестиваля Atlas Weekend. 

Отметим, что указанный законопроект об авторских и смежных правах Рада поддержала в первом чтении 19 октября. 

Как ранее сообщала СБУ, информируя о человеке, который предлагал взятку нардепу, в случае принятия законопроекта №5572 организация, которой он руководит, будет ликвидирована. Сейчас эта организация получает деньги за использование музыкальных произведений субъектами хозяйствования, такими как рестораны и торговые центры, и их перечисление владельцам авторских прав.

Эта организация должна передавать большую часть средств исполнителям, поскольку они имеют авторские права на музыку. Но, по версии СБУ, пользуясь монопольным положением на рынке, Никин создал несколько прокладок. Денежные средства проходили через них и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз.

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