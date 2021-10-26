Зачем Цукерберг после скандала в США поменял название Facebook

Компания Facebook меняет название на Meta.

Слухи об этом ранее уже фигурировали в СМИ и вот теперь основатель соцсети Марк Цукерберг заявил об этом официально.

В компании заявляют, что это поможет сделать новый прорыв в IT-отрасли. Но есть и другие версии, например, что ребрендинг переключит внимание от скандалов вокруг Facebook.

Разбирались, для чего Цукерберг переименовал компанию и что это изменит.

"Hello, Meta"

О переименовании компании Марк Цукерберг заявил 28 октября во время проведения конференции Facebook Connect.

Переименовывают не соцсеть, а материнскую компанию, которая владеет Facebook, Instagram, мессенджерами Facebook Messenger и WhatsApp, VR-проектом Oculus. Раньше все это шло под брендом Facebook, теперь же компания сменит название на Meta.

Корпоративная структура компании не изменится, но изменится информирование о финансовых результатах.

Цукерберг показал новый логотип, похожий на знак бесконечности, а также сообщил, что у компании появился новый сайт.

Почему именно Meta? Потому что это связано с понятием "метавселенная" - трендом в сфере стартапов Кремниевой долины. Подразумевается, что это виртуальная реальность, которая пересекается с оффлайном. Что-то типа гибрида соцсетей, развлечений, работы и личной жизни. Для создания дополненной реальности и виртуальной реальности будут использовать VR очки и AR-гаджеты.

"В будущем вы сможете сидеть в качестве голограммы на моем диване или я буду сидеть на вашем, и это действительно будет ощущаться так, будто мы находимся в одном месте. Даже если мы находимся на расстоянии сотен миль друг от друга" - рассказал Марк Цукерберг в одном из недавних интервью.

Facebook уже использует на стадии бета-тестирования Horizon — онлайн-видеоигру, где используя VR очками компании пользователи могут перемещаться по карте, общаться с друзьями, смотреть трансляции. Также летом запустили бета-версию приложения для дистанционной работы. Оно похоже на совещания в Zoom с 3D аватарами участников, которые повторяют их жесты и мимику. Вот так выглядит официальный трейлер продукта. Работает все этого только с очками компании Цукерберга.

С помощью метавселенной обещают организовать цифровые офисы, когда удаленные сотрудники с помощью голограммы будут находиться в одном пространстве с коллегами, делиться документами, показывая их на общем экране. С помощью этой же технологии присутствия видеозвонки могут превратиться в совместное посещение концертов, тренировок. А так может выглядеть будущее образование хирургов.

Зачем переименовали Facebook?

Как пояснил Цукерберг, название меняют, поскольку нынешнее не отражает всех аспектов и связано только с одним продуктом. Теперь, когда цель компании создание виртуальных метавселенных, она хочет, чтобы ее позиционировали именно как их разработчика. По прогнозу Цукерберга, это займет примерно 5-10 лет.

В компании уже выделили порядка $50 млн на создание фонда программ расширенной реальности, а над оборудованием вроде AR-очков работают около 10 тысяч человек. Руководство Facebook верит, что виртуальные очки станут такими же привычными, как смартфоны, поэтому компания стремится занять эту нишу. Переименование - самая громкая реклама для этого.

Украинские пользователи назвали этот ход - метапиаром Facebook.

"Фейсбук остаётся Фейсбуком. Название не меняет. Название меняет компания. Не социальная сеть. Кто-то знал как называется компания, не соцсеть до этого момента? Крутой МЕТАпиар мирового масштаба на ровном месте для новой МЕТАкомпании. Цукерберг: Делай то что можешь, из того что имеешь, прямо сейчас" - написал бизнесмен Евгений Черняк.

Кстати, после презентации Meta акции Facebook выросли более чем на 3%. Они прибавили в более $10 и превышали $322 за акцию после последних новостей. А Марк Цукерберг во время презентации заявил о планах с 1 декабря начать торговлю акциями Facebook под новым названием - MVRS, а не привычным сокращением FB. То есть ребрендинг коснется и акций.

Есть еще одна версия, о которой пишут западные СМИ. Это попытка отвлечь внимание от скандалов, которые преследуют компанию в последнее время.

Напомним, что после публикации внутренних документов Facebook обвинили в массовом разжигании ненависти. Бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген обвинила соцсеть, в том, что алгоритмы Facebook построены на страхе и ненависти и намеренно показывают пользователям контент, который играет на этих эмоциях. Она также заявила, что Facebook следит за пользователями, цензурирует контент, продвигает в выдаче "нужные" посылы, пропагандирует насилие и провоцирует депрессию.

Также недавно крупные западные СМИ исследовали документы Хауген и обвинили компанию Цукерберга в разжигании ненависти и потворстве экстремистам.

Эти же СМИ заявили, что ребрендинг компании призван отвлечь внимание от скандала.

"Метавселенная, которую активно продвигает руководство Facebook, стала "удобной темой", на которой можно сосредоточить внимание на фоне недавнего шквала критики после публикации внутренних документов компании" - пишет Wall Street Journal.

В Financial Times отмечают, что ребрендинг выглядит как будто компания бежит от своего "неоднозначного прошлого".

В Guardian привели мнения критиков, которые считают, что Цукерберг заявил о создании метавселенной, пока остальной мир пытается оправиться от вреда, причиненного соцсетью. Все это говорит о том, "насколько Facebook далек от реальных людей".

То есть скандал не забыл, и будет развиваться дальше.