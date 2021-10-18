Задержанные за ограбление инкассаторов "азовцы" находились около базы батальона

Троих экс-бойцов "Азова", которых недавно задержала СБУ по подозрению в серии нападений на банки и инкассаторов в 2016 году, задержали недалеко от базы "Азов" в Донецкой области.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает журналист Артем Фурманюк в Facebook.

По его информации, "азовцев" (Бондаренко, Фокшу и Плечуна), которые в течение пяти лет были в розыске у правоохранительных органов, задержали 15 октября на территории, прилегающей к базе ОЗСП "Азов" в Урзуфе.

"На этой территории проживала часть сотрудников так называемой "метеослужбы" – внеуставное заведение в самом "Азове", что-то вроде внутренней безопасности или просто застенки", - пишет Фурманюк.

По его словам, на территории базы в Урзуфе оборудован подвал-пыточная, к работе там привлекались и задержанные, которые прятались под поддельными документами бойцов.

Кроме того, Фурманюк сообщил, что 25 сентября на базе в Урзуфе отмечался "День мертвых" (памяти погибших) и на базу приезжал Билецкий, который лично виделся и общался с "азовцами", которые затем задержала СБУ.

"Вообще-то, их бегство от стражей порядка в 2016-м воспевается в "Азове" как подвиг, а самими беглецами запугивали неугодных азовцев", - написал журналист.