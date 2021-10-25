Транзит газа в Европу через Польшу остановила Россия

Утром в субботу, 30 октября, прекратилась прокачка газа из России в ЕС по трубопроводу Ямал - Европа.

Более того, начался реверс газа в обратном направлении.

Об этом свидетельствуют данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Согласно информации Gascade, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 по киевскому времени. При этом в период с 10:00 до 11:00 она совсем прекратилась.

В то же время в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении. На данный момент реверс достиг практически 168 тыс. куб. м в час.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность газопровода составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.