В Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Porter

В субботу, 30 октября, американский ракетный эсминец USS Porter (DDG78) вошел в Черное море для работ с союзниками по НАТО.

О планах эсминца накануне сообщил Шестой флот Военно-морских сил США. А сегодня в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что эсминец вошел в Черное море, и российский Черноморский флот начал за ним следить.

"Силы и средства Черноморского флота начали слежку за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", - цитирует заявление издание RT.