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События Сегодня, 17:3058
Машина под Одессой разбила стену дома и влетела на кухню пенсионера

В ночь с пятницы на субботу в Одесской области водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего проломил бетонную стену жилого дома и въехал в кухню.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"Событие произошло около 02:00 в селе Ольшанка Савранской ОТГ. Водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в дом 80-летнего местного жителя", - рассказали в полиции.

В результате инцидента никто не пострадал, однако при столкновении автомобиль разбил стену жилого дома, который принадлежит пенсионеру. 64-летний водитель утверждает, что причиной инцидента стал туман.

Полиция взяла у водителя анализ крови, чтобы проверить наличие алкоголя в ней. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

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