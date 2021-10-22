В МИД отреагировали на заявление Польши о дискриминации поляков в Украине

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление Польши о "дискриминации" поляков в Украине.

В ведомстве говорят, что такие утверждения являются некорректными и не отражают реальные дружеские отношения стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине", - сказал Николенко.

Он добавил, что использование Польшей таких утверждений является по меньшей мере некорректным, а также вводит в заблуждение наши общества и не отражает реальное состояние дружественных отношений стран.

"Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", - добавил пресс-секретарь МИД.

В ведомстве призвали Польшу воздерживаться от "политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства украинской и польской сторон в различных сферах.