Взыскание штрафов с Facebook за отказ удалить спорный контент начали в России

Российские судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания штрафов с компании Facebook из-за отказа удалить контент, на который жаловался Роспотребнадзор.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Сейчас в России открыты четыре дела о выплате 17 млн рублей (почти 6,3 млн. грн). Постановлениями мирового судьи судебного участка N374 Таганского района Москвы Facebook Inc. отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке по выплате этих штрафов.

Всего соцсеть, как считают российские власти, должна заплатить штрафы на 43 млн рублей (более 15 млн. грн) за отказ удалять "противоправный контент".

Напомним, этим летом в России суд назначил штрафы компаниям Facebook и Telegram за отказ удалять запрещенный в РФ контент. Они должны заплатить 6 и 11 миллионов рублей соответственно (приблизительно 2,2 и 4 млн грн).

Facebook уже получал отсрочку по выплате 26 млн рублей (более 9 млн. грн), но не воспользовался ей, а запросил новую.

Всего с начала года Facebook оштрафовали в России на сумму свыше 80 млн рублей (29 6 млн. грн), Роскомнадзор 5 октября составил в отношении компании протокол "за повторное неудаление запрещенной информации".