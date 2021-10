Киевские бизнесмены рассказали, как готовятся к красной зоне

С понедельника, 1 ноября, Киев переходит в "красную зону" карантина. Это не локдаун, а так называемый гибридный карантин – с привилегиями для вакцинированных.

Так, посещать рестораны, ТРЦ, спортклубы, салоны красоты и другие предприятия сферы услуг можно будет только с ковид-сертификатом или негативным тестом на коронавирус. Альтернатива – справка о том, что клиент переболел коронавирусом менее чем полгода назад.

Также все 100% сотрудников этих заведений должны быть или вакцинированы или же иметь тест, или справку о выздоровлении.

Владельцы бизнеса готовятся к работе в новых условиях карантина. Но на практике соблюсти их будет сложнее, чем в тексте постановления правительства.

Бизнес в сфере услуг обязан будет требовать у посетителей ковид-паспорта. Но с учетом того, что в Украине расцвела торговля фейковыми сертификатами вакцинации, а подделывают уже даже госприложение "Дия", есть риск, что переход Киева в "красную зону" окажется профанацией. Посещать кафе и ТРЦ по-прежнему будут все – вне зависимости от наличия прививки.

Тем более, официанты и охранники могут проверять у клиентов только наличие сертификатов вакцинации и тестов. Но выяснять, настоящие они или поддельные, никто не будет. О чем предприниматели открыто говорят "Стране".

Многие бизнесмены утверждают, что будут следовать новым нормам карантина. Они уже запаслись экспресс-тестами и готовы делать их гостям прямо на месте. Другие же, как киевское кафе Nebos, открыто саботирует правила карантина и заявляет, что с понедельника продолжить впускать клиентов без вакцинации и без тестов.

Часть опрошенных "Страной" предпринимателей отнеслись к карантинным новшествам с оптимизмом. Мол, лучше работать хоть как-то, чем не работать вообще, как при полном локдауне.

Но есть и те, кто считает, что новый гибридный карантин еще больнее бьет по бизнесу, чем полное закрытие: клиентов неизбежно станет меньше, убытки возрастут, а скидок на аренду, как при локдауне, предпринимателям уже никто не даст.

"Страна" опросила столичных владельцев бизнеса в сфере услуг и выяснила, как они готовятся к "красной зоне" карантина.

Роман Емец, управляющий директор ТРЦ Dream Town:

"Для нас не стоял вопрос, попадет ли Киев в красную зону или нет – был только вопрос "когда". Так что мы готовились. У нас вакцинировано 100% сотрудников. Всего шесть человек не привиты, но трое из них переболели недавно, у двоих есть справка о противопоказаниях, еще один сейчас приболел, а когда выздоровеет, то привьется. Но все эти люди не находятся в операционном менеджменте ТРЦ каждый день, так что это на нашу работу не влияет.

Нам сложнее, чем другим ТРЦ – у нас много входных групп. Сегодня будем решать, как контролировать входы. Скорее всего, какие-то входы закроем и будем работать через соседние. Охрана предупреждена: будем проверять у посетителей сертификаты вакцинации, справки и тесты на входе.

Как понять, что сертификат вакцинации настоящий – это сложный вопрос. Как оказалось, "Дию" тоже можно подделать. Мы будем проверять наличие ковид-сертификата, а не их подлинность. Подлинность любых документов – это забота специальных органов, но точно не нас. Мы никак не можем определить, поддельный сертификат вакцинации или не поддельный.

Я разговаривал с коллегами, которые уже какое-то время работают в "красных зонах" в других регионах Украины неделю-две. У всех картина разная. В первые дни у некоторых ТРЦ были большие потери в количестве посетителей, но как оказалось, люди просто не поняли, что в "красной зоне" вакцинированные могут ходить в ТРЦ. Они решили, что это такой же локдаун, как был в прошлом году, когда все было закрыто. Это опять же вопрос к информационой кампании.

Мы уже развесили на всех входах в ТРЦ объявления, что мы работаем, и пропишем условия допуска в ТРЦ – вакцинация или тест. Процент вакцинированного населения в Киеве выше, чем в любом другом регионе. Поэтому пока ничего прогнозировать не берусь по падению посещаемости и оборота. Первая неделя работы в "красной зоне" будет показательная. Как мы ее закончим, на таком уровне и продолжим существовать в "красной зоне".

В Киеве, в отличие от других регионов, есть еще один нюанс – запрет на посещение ТРЦ детям и подросткам без сопровождения взрослых, у которых есть сертификат вакцинации или тест. С моей точки зрения, в этом есть правовой дисбаланс. Как нам определить, во-первых, совершеннолетний человек или нет? Мы не имеем права спрашивать документы – это полномочия структур МВД. К тому же, человек и в 16 лет может пойти сдать ПЦР-тест. Мы же не знаем, сколько ему лет – 14, 15, 16? Какое тогда основание его не впускать? Если подросток придет в ПЦР-тестом, мы формально должны его впустить.

Мы всегда исполняли распоряжения органов власти – начиная от локдауна, заканчивая нынешней "красной зоной". Без вакцины и теста впускать в ТРЦ не будем".



Олеся Остафиева, совладелица Ведьма-бара "Лысая гора":

"Мы к "красной зоне" карантина готовились заранее. 80% сотрудников нашего бара вакцинировались еще в июле. Два сотрудника тогда отказалось по своим причинам. Но когда появилось постановление Кабмина с новыми правилами карантина, они сами пришли и попросили нас организовать им вакцинацию. Что мы и сделали. Сейчас у нас все сотрудники вакцинированы, у администратора собрана папка с QR-кодами – на случай проверки.

Я ожидаю, что посещаемость в "красной зоне" упадет процентов на 20. Неприятно, конечно, но все-таки лучше, чем локдаун. Мы приняли решение продолжать работать, потому что, если мы не работаем, мы несем существенные убытки. А так мы будем работать хотя бы в ноль или с минимальным доходом, но по крайней мере сотрудники будут при деле, и мы сможем поддерживать все наши процессы.

Скоро ведь еще и Хеллоуин – у нас клиенты за месяц столики бронировали. А теперь обрывают телефоны и спрашивают, как и что будет, сможем ли мы их принять.

Отвечаем, что сможем – с вакцинацией или тестом. Мы сами закупили оптом экспресс-тесты. И если человек хочет к нам прийти, но у него нет ковид-сертификата, мы можем предложить ему сделать тест на месте. Без вакцинации и теста мы человека не пустим – иначе нам грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен. Уверена, что нас будут проверять – по крайней мере в первую неделю "красной зоны".

Как оказалось, 60-70% наших гостей вакцинированы. На 31 октября у нас уже давно было запланировано мероприятие, все билеты распроданы. Мы их обзванивали, и только один столик оказался не вакцинированным. Но они как раз болеют ковидом, так что от билетов они отказались, а мы вернули им деньги.

Мы можем впускать гостей по ковид-сертификату, свежему ПЦР- или экспресс-тесту или справке о том, что человек переболел коронавирусом менее 180 дней назад. Проверять эти документы будет хостес на входе в бар.

Подлинность справок мы не проверяем. Нам показали, мы удостоверились, что документ есть – и на этом все. Проверять, не поддельный ли документ, это не наша функция. Я пересмотрела все нормативные акты и убедилась, что мы этого делать не обязаны. Это может проверить разве что полиция или Госпотребслужба, если они вдруг решат нагрянуть в бар. Мы за подлинность документов ответственности не несем – это уже личная ответственность человека".



Валерий Созановский, совладелец SHO, The Burger, The Bar, The Cake и The Burger Mexico:

"Рестораторы уже не первый день на ушах. Пока сложно анализировать, насколько упадет оборот и посещаемость. Но из опыта "красных зон" в других регионах, у них падение 30-40% по трафику гостей.

Вопрос с "красными зонами" и вакцинации наиболее спорный и непонятный как для общества, так и для сферы обслуживания. Поэтому стараемся приспособиться и понять. Но то, что нелогично, понять не удается никак.

Смоделировали ситуацию. Гость пришел в ресторан и отказывается показывать сертификат и/или тест.

Отталкиваясь от закона, он имеет полное право на это. В этом случае наша ответственность в правовой сфере такова:

1. Мы пускаем гостя

2. Мы не пускаем гостя.

На эти два сценария есть два решения:

1. За человека без сертификата Госпотребслужба может выписать шраф от 34 000 до 170 000 грн. И вам придется обжаловать его в суде.

2. Если человек останется без ужина, он может обратиться в отдел защиты потребителей Госпотребслужбы, вас могут проверить и ошрафовать на сумму от 85 грн.

Информация исключительно для ознакомления, но абсурдность ситуации очевидна, поэтому решать каждому на местах.

Мы будем придерживаться всех рекомендаций.

Не знаю, что по нам как по бизнесу ударит больнее – штрафы за то, что мы впустим клиента без вакцины, или штраф за то, что не впустим. Комплексно. Смогу сказать, когда будут первые кейсы".



Оксана Элмс, владелица салоны красоты "Sisters":

"Все наши мастера вакцинированы. Администратор всех гостей предупреждает, что со следующий недели наш салон можно посетить только при наличии ковид-сертификата или теста. Все, как рекомендует правительство.

Как мы проверим, что ковид-сертификат настоящий? Никак. Через "Дию" будем смотреть. Конечно, мы не будем нанимать специального человека, который бы сверял сертификат с паспортными данными человека и проверял его аутентичность. Просто будем надеяться на честность и сознательность наших граждан. Это ведь в их интересах – вакцинироваться, а не подделывать паспорт вакцинации.

Такой формат карантина с привилегиями для вакцинированных – единственный способ стимулировать украинцев прививаться от коронавируса. Если выбирать между жизнью и болезнью, конечно, это правильный подход. А как иначе? Если люди у нас не понимают, что нужно вакцинироваться, их нужно стимулировать такими карантинными ограничениями. Я сама вакцинировалась в Британии еще летом. Здесь люди массово вакцинировались, больницы не загружены, если люди и болеют, то в легкой форме. Я вообще не понимаю всеобщей паники и нежелания вакцинироваться в Украине. Какие-то сертификаты подделывают – какой в этом смысл? Я за то, чтобы все вакцинировались и остались живы.

По моим прогнозам, посещаемость салона упадет примерно на 40%. Убытки вырастут вполовину, а может, и больше в осенне-зимний период. Бизнес, конечно, пострадает. Но это все равно лучше, чем полный локдаун".



Ирина Богданович, владелица кафе Nebos:

"Наш ресторан продолжит работать с 1 ноября, когда Киев перейдет в красную зону. В кафе будем впускать абсолютно всех посетителей – без паспорта вакцинации и без теста. Nebos – пространство свободных людей".



Дмитрий Чорный, директор и соучредитель сети фитнес-клубов “Malibu fit”.

"У нас на входе клиентов всегда встречает рецепшионист. Будем проверять "Дию" или бумажный ковид-сертификат. Сейчас думаем разместить в спортклубах мини-лаборатории, которые могли бы проводить экспресс-тесты на коронавирус по льготным ценам тем клиентам, которые не вакцинированы.

Поддельные сертификаты вакцинации у клиентов или нет, нас уже не касается – это дело правоохранителей. Нам достаточно, что у человека просто есть какой-то ковид-паспорт. Мы не должны заниматься исследованием, как он его получил – для этого есть специально обученные люди.

Мы уже сейчас ощущаем падение посещаемости спортклубов на 80% по сравнению с докарантинным периодом. Соответственно, с понедельника посещаемость еще больше снизится. Люди очень чутко реагируют на все сигналы в новостях. Когда по телевизору рассказывают об антирекордах заболеваемости и запугивают проверками, человек находит себе оправдание и решает пропустить тренировку. Все эти информационные вбросы сразу сказываются на посещаемости. Чем дольше нас предупреждают, что скоро введут локдаун, тем хуже делают для бизнеса и для здоровья клиентов – они просто перестают ходить в зал и заниматься спортом. Это печальный тренд.

Как гражданин я считаю, что новый карантин имеет одну цель – заставить всех вакцинироваться. А как предприниматель скажу, что это очередной удар по бизнесу.

Если полгода-год назад при предыдущем карантине у нас уже во всех договорах было прописано освобождение от арендной платы на случай локдауна, то сейчас арендодатели говорят: "Это же не локдаун. Вы можете работать. Так работайте. Какие скидки по аренде?"

При новом карантине падение клиентов у нас будет почти такое же, как при полном локдауне. Но раньше мы могли получить хоть какие-то преференции от арендодателей. А сейчас – нет. Цифры наших убытков такие страшные, что их лучше не оглашать.

Для бизнеса такой гибридный карантин даже хуже, чем полный локдаун".