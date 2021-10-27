На захват земли Бучанским райсоветом пожаловались власти Киевские

По поручению киевского мэра Виталия Кличко местные власти обратились в Кабинет Министров, НАБУ и ГБР по поводу изменения границы столицы и "захвата" территории Киева Бучанским районным советом.

Об этом сообщает Киевский горсовет.

"Пока Госгеокадастр незаконно медлит с внесением границы города Киева, Бучанский райсовет противоправно расширил границы Коцюбинского за счет киевских лесов", - говорится в сообщении.

В КГГА пояснили, что 20 октября текущего года Бучанский районный совет противоправно принял решение об утверждении проекта землеустройства, чтобы изменить границы поселка Коцюбинское.

"Особенно дерзко то, что границы поселка расширились с 87 до 3000 гектаров за счет киевских лесов. Городские власти предупреждали правоохранительные органы, что бездействие Госгеокадастра по внесению границы города Киева повлечет за собой негативные последствия для территориальной общины столицы", - говорится в сообщении.

На данный момент уже поданы заявления об уголовном правонарушении в НАБУ и ГБР, а также обращение в правительство о недопущении захвата столичных земель и защите интересов ее территориальной общины.