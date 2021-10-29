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События Вчера, 19:4597
Форум стран G20 проходит в Риме

На этих выходных, 30 и 31 октября, в Риме проходит форум G20.

В нем участвуют президент США Джо Байден, президент Южной Кореи Мун Джэин, глава Франции Эммануэль Макрон. А вот Владимир Путин и Си Цзиньпин в Рим не приехали. Они принимают участие в формате онлайн-конференции.

Среди обсуждаемых тем - ситуация в Афганистане, газовый кризис в Европе, пандемия коронавируса, изменения климата. Ожидается, что страны обсудят совместную помощь Афганистану, система здравоохранения которого оказалась в кризисе. Поскольку Талибан не признали другие страны, международные счета Афганистана оказались заблокированными. на них зависли 10 миллиардов долларов.

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Теги: news, новости, Украина, G20, 7dniv, 7dnivinfo  
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