Известный инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса в Украине

Ведущий киевский инфекционист, завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала самую безопасную, с ее точки зрения, вакцину от Covid-19.

Об этом Ольга Голубовская сообщила в интервью в передаче "Власть vs Влащенко".

По ее словам, самым безопасным вариантом из четырех вакцин, которые используют в Украине (AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac и Moderna) является инактивированная вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech. Она содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус.

"Все только изучается, но я абсолютна согласна, что по профилю безопасности самая хорошая из тех, что у нас есть, это CoronaVac, китайские вакцины. Там рассказывают, что они не эффективные/эффективные... Послушайте: Китай перевакцинирован - все тихо-спокойно. Индонезия перевакцинирована. Если я не ошибаюсь, Сингапур тоже. Поэтому не надо..." - рассказала Голубовская.

Отвечая на вопрос, почему тогда CoronaVac не хотят признавать в некоторых странах Европейского Союза, Голубовская объяснила это экономической, а не медицинской причиной.