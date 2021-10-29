Киевское кафе "Nebos", которое пускает без ковид-тестов, попросит гостей подписать заявление о свободе выбора

В Киеве веганское кафе "Nebos", которое открыто отказывается соблюдать правила карантина, будет давать на подпись при входе в кафе специальный документ.

С понедельника, 1 ноября, когда Киев войдет в "красную" зону карантинных ограничений, клиент должен расписаться под тем, что не будет иметь никаких претензий к заведению в случае, если заболеет коронавирусом.

Об этом "Стране" сообщила владелица кафе Ирина Богданович.

Также клиент должен будет подписаться под тем, что ознакомлен со всеми карантинными мерами, но имеет личное мнение на этот счёт. И подтверждает, что входя в "Nebos", несёт личную ответственность за своё здоровье и руководствуется Конституцией Украины и собственной совестью.