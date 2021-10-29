О здоровье королевы Елизаветы II рассказал Борис Джонсон

Премьер-министра Британии Борис Джонсон рассказал, что у королевы Елизаветы II нет серьезных проблем со здоровьем.

Сейчас она находится в прекрасной форме.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Джонсона, королева прислушалась к советам врачей и стала больше отдыхать. Сейчас она в отличной форме.

"Она просто последовала советам своих врачей немного отдохнуть, и я полагаю, что это важно. Считаю, что вся наша страна желает ей лучшего", - сообщил премьер-министр Британии.

Королева Елизавета II отказалась посетить климатический саммит в Глазго после того, как врачи посоветовали ей в течение двух недель работать в облегченном режиме. Сегодня она отдыхает в своем доме в Виндзорском замке.