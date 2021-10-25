Болдуин дал первое интервью после трагедии с Хатчинс

Голливудский актер Алек Болдуин впервые дал интервью после трагической ситуации на съемках, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс.

Об этом сообщает BBC.

По его словам, из-за ордера от шерифа он не может рассказать журналистам о ходе следствия. Обвинений ему пока не предъявили, но Болдуин не исключает этого в будущем.

Кроме того, актер высказался в поддержку законопроекта, который запретит использовать на съемочной площадке настоящее оружие. Вместо этого, считает он, должны использоваться пластмассовые муляжи.

Также Болдуин рассказал, что дружил с погибшей Хатчинс, и даже приглашал ее на ужин.

"Мы с ней дружили. В день, когда я приехал в Санта-Фе и начал сниматься, я пригласил ее и Джоэля на ужин. У нас был очень, очень слаженный ансамбль, мы вместе снимали фильм, и тут случилось это ужасное событие", - резюмировал актер.

В то же время Болдуин добавил – подобные случаи происходят на съемочной площадке крайне редко.