Байден на встрече с Меркель заговорил об Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель поднял вопрос поддержки Украины.

Также на встрече присутствовал кандидат на должность главы немецкого правительства Олаф Шольц, передает пресс-служба Белого дома.

Так, Меркель поздравили с более чем 16-летним руководством, что имела важное значение для безопасности и процветания, а также развития трансатлантических отношений.

"Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане, включая усилия по обеспечению продолжения гуманитарной помощи. Президент Байден поблагодарил Германию за то, что она приняла 35 000 афганцев, когда они переехали в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Байден также поднял вопрос поддержки Украины.

"Президент Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации совместного с Германией и США заявления о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях", - говорится в тексте сообщения.