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События Сегодня, 10:3546
Выборы городского головы стартовали в Харькове

В Харькове стартовали выборы городского головы. Харьковчане выбирают среди 10 кандидатов.

Избирательные участки открылись в 8.00, будут работать до 20:00, после чего избирательные комиссии сразу начнут подсчет бюллетеней.

На входе в участки измеряют температуру. Для избирателей чья температура превышает допустимую норму 37,2 организовали отдельные кабинки.

Об этом сообщил корреспондент "Страны", который побывал на избирательном участке номер 631659.

На участке обязательно нужно находиться в маске. Сертификаты вакцинации и ПЦР тесты никто не проверяет и проверять не будет, (ранее ЦИК сообщил, что это не нужно)

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Теги: news, новости, Украина, Мэр, Харьков, выборы, 7dniv, 7dnivinfo  
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