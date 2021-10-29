 

Обе стороны на Донбассе обвинили друг друга в применении беспилотников

События Сегодня, 10:3746
Обе стороны на Донбассе обвинили друг друга в применении беспилотников

В штабе ООС сообщили об атаке противника с помощью беспилотного летательного аппарата, который сбросил выстрелы ВОГ-17.

В свою очередь в "СЦКК ДНР" сообщили об атаке с беспилотника одного из районов Горловки, в результате чего ранены мирные жители.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС, опубликованной сегодня, в 7:00, и вечерней сводке "СЦКК ДНР", опубликованной накануне, в 21:00.

"В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска применили беспилотные летательные аппараты, при помощи которых совершили сброс выстрелов ВОГ-17", - говорится в сообщении штаба ООС.
В свою очередь, в "СЦКК ДНР" обвинили ВСУ в применении ударного БПЛА, в результате чего трое ранены мирных жителей поселка Гольмовский (входит в состав Горловки)

Мужчины 1985, 1966 и 1967 года рождения доставлены в больницу с многочисленными травмами.

Один из раненых находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, другой с осколочным ранением брюшной полости – повторно оперирован с подозрением на перитонит. Третий – в стабильно тяжелом состоянии.
"Со слов пострадавших инцидент произошел в результате применения ударного БПЛА, который прилетел со стороны позиций ВФУ и сбросил на территорию поселка самодельное взрывное устройство. Местные жители также сообщили, что в течение часа в это время наблюдали полет БПЛА над поселком. На месте ранения были найдены поражающие элементы от самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

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