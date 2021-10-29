Washington Post заявил что Россия вновь перебрасывает войска к границам с Украиной

Определенные официальные лица США и стран Евросоюза зафиксировали переброску российских войск к границе Украины.

Об этом сообщает Washington Post. со ссылкой на источники среди американских и европейских военных и чиновников.

Собеседники издания утверждают, что видят "необычные перемещения техники и военных на западном фланке РФ".

Кроме того, утверждают журналисты, в последние дни в соцсетях появились видеоролики, на которых изображены российские военные эшелоны, перевозящие технику на юг и запад страны. Ситуация напоминает весну этого года, когда Россия также перебрасывала войска к границам Украины.

В статье предполагается, что передвижения военных могут быть связаны с тем, что Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине и к НАТО.

Другой возможной причиной называют конфликт на Донбассе, который "вступает в новую стадию".

"26 октября украинские военные подтвердили, что использовали дрон турецкого производства против позиции на Донбассе. Киев впервые применил эту технологию в бою, что вызвало протест Москвы", - пишут журналисты.