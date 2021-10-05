Чем известен епископ ПЦУ, избивший женщину в Киеве

В Киеве скандал с высокопоставленным иерархом ПЦУ. Епископ Шепетовский Адриан атаковал свою соседку и нанес ей несколько ударов кулаком. Затем выбил у нее из рук мобильный телефон и отфутболил его в траву.

Это случилось у дверей подъезда, поэтому инцидент попал на видеокамеру. Епископ дрался сначала с женщиной, потом сцепился и повалил на землю ее мужа, который пытался разобраться в инциденте.

Конфликт случился из-за собаки, но потом священник выставил претензию, что его соседи говорят по-русски, заподозрив их уже и в "сепаратизме".

На вопиющий инцидент пока нет никакой реакции ни в полиции, ни в самой ПЦУ. А сам епископ Адриан - довольно известная личность в ПЦУ.

"Страна" разобралась в скандале и в персоне того, кто его устроил.

Избил за собаку и русский язык

О дикой истории с иерархом ПЦУ сообщил телеканал ICTV 30 октября. По данным журналистов, епископ Адриан (в миру - Роман Кулик) избил в Киеве свою соседку Иванну Бережную.

Конфликт произошел из-за ее собаки - русского той-терьера. Соседи жаловались на его лай и в одну из ночей пришли под дверь к Иванне с угрозами "успокоить" пса.

На следующий день женщина встретила у подъезда соседку, которая приходила к ней ночью из-за собаки, и потребовала больше так не делать. После чего выбежал мужчина и набросился на Иванну с кулаками.

"Епископ Адриан начал меня избивать", - говорит киевлянка. Он несколько раз грубо пнул ее, а потом выбил из рук телефон, которым женщина пыталась снять нападение.

Также ему не понравился русский язык, на котором говорила женщина и ее муж. "Он заявил, что мы сепаратисты, потому что мы говорим на русском языке", - сказала Иванна.

Избиение зафиксировали видеокамеры. На них епископ, одетый в гражданское, действительно наносит удары кулаком женщине и толкает ее.

Затем у Адриана возник конфликт с мужем Иванны, который пытался достать видео с камер наблюдения у подъезда. Есть видео и драки с ним. Другие соседи, опрошенные журналистами, подтвердили, что священник постоянно цепляется к жителям дома и скандалит с ними.

Свою версию случившегося опубликовал потом в Facebook и сам Адриан. Он заявил, что защищал свою помощницу от якобы агрессивной соседки, а случившееся - "спланированная провокация". Почему он защищал ее ударами кулаком в живот женщине, которая никого пальцем не трогала - не пояснил. Также Кулик опроверг, что против него завели уголовное дело.

Он опубликовал видео конфликта Иванны и его помощницы накануне. Там видно, что женщины скандалят, но за рамки закона не выходят и не дерутся. Инцидент произошел 16 октября около семи вечера. То есть иерарх, видимо, выскочил на улицу и стал бить соседку после этого.

К слову, в сюжете ICTV священника называют "мужем соседки". И, судя по тому, что Кулик оказался на месте сразу после конфликта двух женщин - так оно и есть. Но здесь есть вопрос. Много лет назад Адриан был пострижен в монахи - причем, как мы покажем ниже, целых два раза.

А монахи, понятное дело, ни жениться, ни сожительствовать с кем-либо не могут. Но, видимо, не в ПЦУ, которая, кстати, никак не прокомментировала вопиющее поведение своего епископа.

Сменил пять церквей и три имени. Путь Адриана

Адриан - это высокопоставленный иерарх ПЦУ, созданной усилиями Порошенко в 2019 году. Есть фото, где он позирует рядом с экс-президентом и привезенным в Украину экземпляром Томоса об автокефалии.





Но не только у Порошенко есть фотографии с Адрианом. Ими не так давно хвастал и депутат от группы "За будущее" Сергей Рудык.

Роман Кулик - будущий Адриан - родом из Хмельницкой области. До распада Советского Союза учился в Московской духовной семинарии, где, судя по всему, вряд ли нападал на кого-то за русский язык.

Но с наступлением независимости доучиваться Роман поехал во Львов, где открылся как раз церковный вуз непризнанной в православии УАПЦ. Эта "духовная академия" потом перешла под Киевский патриархат, а от него уже в ПЦУ.

В сане диакона автокефалов Роман прослужил недолго: в 1993 году он поехал в Штаты, где был принят канонической Православной церковью в Америке.

Там он служил длительный срок - до 2001 года. После чего примкнул снова к раскольникам - Украинской автокефальной церкви американской диаспоры, где был пострижен в монахи под именем Богдан. Но через три года вернулся в УАПЦ: его взял под личное покровительство глава церкви Мефодий.

Затем он сменил несколько епископств: в Житомире, Одессе, Хмельницком. Но имел проблемы с другими иерархами-автокефалами: они не признавали его "пострига" в Америке. Поэтому в 2011 году он "перестригся" и с благословения Мефодия поменял монашеское имя с Богдана на Адриана.

История с двумя переходами в монашество для любой православной церкви крайне неоднозначная. Но в украинских неканонических структурах бывало и не такое. Тем более, что дальше новоявленный Адриан поменял после этого еще две церковных организации (то есть их всего будет пять).

В 2013 году он перешел в филаретовский Киевский патриархат, перед этим обрушившись с критикой на своего предыдущего покровителя Мефодия. Благодаря которому, к слову, получал предыдущие церковные должности и среди них - самую высокую на тот момент в своей карьере епископа Хмельницкого и Каменец-Подольского.

Он упрекал Мефодия в нежелании объединяться с Филаретом. И поэтому объединился с последним в персональном порядке, став настоятелем одного из приходов УПЦ КП в Хмельницком.

В этом статусе он поучаствовал в объединительном соборе 2018 года. И вошел в пятую свою церковь - ПЦУ - в статусе епископа Шепетовского. После чего начал снова критиковать бывшее руководство - теперь уже Филарета, который после получения Томоса сдал назад и решил восстановить свой "патриархат".

Адриан заклеймил своего бывшего начальника "сепаратистом", а также "профессиональным раскольником и бунтарем". Хотя подобная слава водилась за Михаилом Денисенко и в те годы, когда Адриан был за него - а это без малого пятилетний срок.

Чипы врагам Украины и борьба с русской душой

Но доставалось не только Филарету. Комментируя идею министра Резникова о переименовании УПЦ (Резников предложил назвать ее "дочерней организацией Русской Православной Церкви"), Адриан захотел пойти гораздо дальше.

"Желательно всем, кто живет в Украине и не любит ее, на ухо пластиковый номерок прикрепить, как это делают с безродными собаками. Чтобы украинцы видели кто перед ними", - предлагал Кулик в феврале 2021 года.

После поднявшегося скандала, Адриан закрыл свою страницу в Facebook для общего доступа, и сейчас там только один видимый пост - с реакцией на избиение.

Но в Сети остались и другие следы деятельности Адриана. Он, к примеру, убежденный сторонник переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Также он регулярно критиковал Зеленского, который, по его мнению, "был выбран на высший пост в Украине инфантильным населением нашего государства" и "развращает население Украины, пропагандируя извращенные формы сексуального поведения человека".

Это он так высказывался по поводу концерта ко Дню независимости в 2020 году. "Шоу Зеленского в разы отвратительнее и нечестивее чем парады ЛГБТ", - писал он в Facebook.

В сентябре 2020 года Адриан своеобразно прокомментировал, почему сократился переход церквей из канонической УПЦ в новосозданную ПЦУ. Ответ был прост - виноваты враги, а не сама новая церковь.

"Мы имеем очень много среди нашего населения откровенных врагов украинского народа, украинской нации", - объяснил Кулик.

Тема борьбы с "внутренним врагом" у него вообще одна из центральных. Так, он призывал опасаться украинцев "с русской душой".

"Если тело и душа украинские – то это нормальный, целостный человек. Если же душа чужая – русская или другого народа, а тело украинское – это прямой путь к шизофрении", - говорил Адриан в одном из эфиров.

Судя по драке 16 октября, за своим "украинским телом" епископ Адриан следит весьма серьезно - он, к примеру, ходит в качалку и даже один раз позировал оттуда в майке, предлагая "похудательный челлендж" к Великому посту.

Отметим, что реальный монах никогда не стал бы выкладывать свои фото в полуобнаженном виде. И заявлять, что пост - это повод сбросить лишний вес.