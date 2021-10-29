Почему Беларусь и РФ отказались поставлять электроэнергию Украине и какие будут последствия

Уже писали, что страна вплотную подошла к началу импорта электроэнергии из Беларуси и России. "Укрэнерго" провела аукционы на доступ к международному сечению ЛЭП и, якобы, на импорт, по крайней мере, из Беларуси, дали отмашку в ОП.

Все ждали, пока закончится действия запрета на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ - он истекает с 1 ноября и Украина его продлевать не собиралась, несмотря на крики о зраде.

Но крики эти оказались, по итогу бессмысленными, так как Россия и Белоруссия сами отказались нам поставлять электричество.

Глава профильного парламентского комитета Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября импорта электроэнергии не будет.

И в Беларуси, и в России не провели аукционы на продажу электроэнергии - назначенные на 20-е числа конкурсы попросту отменили.

На самом деле это еще не значит, что импорта точно не будет. Конкурсы могут провести позже. Хотя, как говорит наш источник в Минэнерго, пока по Беларуси аукциона не будет - не называются даже приблизительные даты.

Также Герус написал о критической ситуации с углем - на складах семи ТЭС уже не выдерживаются нормы по гарантированным запасам (которые являются неприкосновенными). Напомним: в пятницу Россия остановила импорт энергоугля в Украину.

На мировом рынке с углем сейчас сложная ситуация - он не только дорогой, но еще и в дефиците. Поэтому за счет чего ТЭС будут покрывать провал по российскому углю непонятно. Разве что придется сжигать дорогой газ, то он тоже уже вскоре может перейти в категорию дефицита.

То есть, сам по себе провал по углю уже создавал проблему. Но до последнего был расчет на импорт электроэнергии.

А теперь, получается, не будет ни угля, ни поставок электроэнергии.

О том, что такой вариант возможен "Страна" уже писала. Наши источники на энергорынке не исключали, что Россия, из-за ухудшившихся отношений между нашими странами, не будет помогать украинской власти решать энергетические проблемы ни через поставки угля, ни через поставки электричества. По крайней мере до тех пор, пока Киев не скорректирует свою политику по важнейшим вопросам, либо пока в Киеве не поменяется власть.

И теперь, эта версия получила подтверждения.

По ноябрю ситуация на энергорынке еще не будет критической.

Но все кардинально поменяется, когда по-настоящему похолодает. "В декабре-январе, особенно если будут сильные морозы, возникнут проблемы. Придется ограничивать потребление электроэнергии - или договариваться с предприятиями об отключениях кулуарно, или применять веерные отключения", - говорит наш источник в Минэнерго.

"Страна" разбиралась, почему Украине на пороге зимы может остаться без угля и электричества и чем это грозит нашей экономике и потребителям.

Отсрочка по импорту или "энергетическая блокада"?

Как написал Герус, "Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет, Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены", - отметил Герус.

На первый взгляд, в этот раз импорт электроэнергии срывается не по нашей вине.

В частности, по Беларуси были предварительные договоренности по началу поставок с "Белэнерго". "Укрэнерго" провела конкурс на доступ к межгосударственному сечению ЛЭП (885 мегаватт из 900 разыгранных получил государственный "Энергоатом").

Впрочем, на самом деле тут есть нюансы.

"Во-первых, изначально обсуждалось, что в ноябре из Беларуси будет идти не больше 800 мегаватт, а только 350. Почему-то наш оператор посчитал иначе.

Во-вторых, "Укрэнерго" тоже переносила аукционы. Понятно, что пока не прошли наши конкурсы, из не проводили в Беларуси и России, потому что нет полной картинки по потенциальным покупателям". То есть, изначально был сорван график аукционов. Поэтому было понятно, что технически не успеют начать импорт с 1 ноября, ожидалось, что это будет 4-7 ноября. И только из Беларуси. Что касается России, то там не было никаких договорённостей на государственном уровне - миссию съездить в Россию и договориться переложили на частников, которые выиграли аукционы на доступ к сечению", - пояснил нам источник из Минэнерго.

"Белэнерго" не подтвердили контракт на поставку электроэнергии украинскому Энергоатому. Никаких юридических обязательств у первых перед энергетиками нет. Более того, в Беларуси должен пройти аукцион на покупку этой энергии. И не факт, что победителем станет Энергоатом.

"Само проведение конкурса и подписание договоров не занимает много времени. От объявления аукциона до начала поставок электроэнергии может пройти 5-7 дней. То есть, если будет заинтересованность всех сторон, уже через неделю может пойти импорт из Беларуси", - говорит наш источник.

Но ключевой впрос - будет ли заинтересованность белорусской стороны?

В этом есть сомнения.

"В белорусской компании возмущены, что Укрэнерго вообще разыграл на аукционе сечение в 900 мВт – ведь из-за ранее введённых запретов НКРЕ, линии передающие электрический ток из Беларуси в Украину - не были технически подготовлены. И возможности этих линий на данный момент равны нолю, и самое большое, что можно сделать не ранее 5-8 ноября - это 350 МВт в час. А руководство Укрэнерго прекрасно это знало. Видимо министр энергетики Герман Галущенко захотел выслужиться перед Зеленским за полный провал подготовки к зиме, причём по всем направлениям. Похоже кто-то из Энергоатома ввёл в заблуждение Офис президента, пообещав после всех нападок и введённых санкций в отношении Беларуси, просто так, без политического урегулирования взять и купить - так недостающую для нашей страны электроэнергию. Если наше руководство перестанет играть в карты под столом, и начнёт прямой диалог, нас всё-таки обойдут стороной "веерные отключения". Те, кто постарше помнят, что это такое", написал в своем Telegram нардеп Евгений Шевченко (он принимал участие в рабочих группах, которые вели переговоры по поводу импорта электроэнергии из Беларуси).

В целом, после остановки Россией экспорта угля в Украину, проблемы с поставками еще и электроэнергии уже сложно воспринимать просто как "технический момент".

Мы уже писали, что "угольная блокада", к которой решила прибегнуть Россия, может объясняться ухудшением отношений с Украиной. И по этой причине Россия (и Беларусь) решила не помогать украинской власти решать энергетические проблемы.

По крайней мере, пока Киев не скорректирует свою политику.

"Это действительно может быть давление со стороны России - нас таким образом хотят подтолкнуть к нужным решениям внешнеполитических вопросов. Также не исключено, что РФ таким образом добивается диалога с украинскими властями именно по энергетическим вопросам. Ведь тему угля и электроэнергии наши власти даже не пытаются обсуждать с российской стороной, активничают тут только частные компании", - говорит наш источник в Минэнерго.

"Никакие это не технические заминки, а настоящий политический демарш, после того, как Украина ударила Байкатарами", - считает и эксперт по энергетике Олег Попенко.

"Россия не будет поставлять электроэнергию в Украину", - утверждает Евгений Шевченко

Если это так, то рассчитывать, что электроэнергия автоматически к нам пойдет, только не с 1 ноября, а "чуть-чуть позже" не приходится.

Отключения света и рост тарифов

Какие есть сценарии работы украинской энергосистемы без импортной электроэнергии и в условиях острого дефицита угля?

Олег Попенко говорит, что в ноябре без импорта мы обойдемся. Даже при нехватке угля (а она будет только нарастать), власти могут централизовано выделить ТЭС определенные запасы газа и сжигать его.

Но вот что будет в январе-феврале, когда может закончиться не только уголь, но и газ (его мало даже на отопление, не говоря уже о потребностях ТЭС) - вопрос открытый.

Тогда могут действительно начаться веерные отключения, на первых порах бизнеса, а потом и населения.

Наш источник в Минэнерго считает, что дата "Ч" - когда впору говорить о реальных проблемах и угрозе отключений - зависит от начала настоящих холодов. Это может случиться уже в декабре.

"Сначала, чтобы не пугать общественность верными отключениями, будут кулуарно договариваться с предприятиями об уменьшении потребления, то есть, чтобы сами отключались. Если это не поможет, будут плановые отключения, в первую очередь, бизнеса", - говорит источник.

Но может пострадать и население - как от того, что его тоже включат в графики плановых отключений, так и из-за участившихся аварий, которые неизбежны, если энергосистема будет работать на пределе.

Кроме того, при худшем сценарии, который реализуется в случае сильных холодов, отключать могут начать и жилые кварталы.

Для бизнеса есть еще одна угроза - рост цены. Уже сейчас предприятия покупают электроэнергию вдвое дороже, чем год назад - в среднем по 3-3,2 гривен за киловатт. И это для производственников откровенно дорого.

Но, как сказал нам наш источник в Минэнерго, уже вскоре прайс-кэпы (максимальные цены) могут быть еще повышены - до среднего уровня 3,33 гривен за киловатт (а в пиковые часы нагрузки с 4 до 4,5 гривен).

То есть, создаются условия, чтобы бизнеса сам покупал меньше электричества. А это – очень серьезный удар по экономике.

Почему Украине не хватает электроэнергии

При этом странная ситуация - в Украине есть большие мощности по атомной генерации. И еще недавно "Энергоатом" даже обсуждал вопрос строительства дата-центра - чтобы за счет лишней электроэнергии майнить биткойны. Да и экспорт электроэнергии даже сейчас, когда уже есть дефицит (в пиковые часы до 1500 мегаватт) спокойно идет.

Почему же нельзя просто включить мозности атомной генерации на полную и не залить страну собственной электроэнергией. Причем дешевой (себестоимость генерации на АЭС значительно ниже, чем на тепловых электростанциях, не говоря уже о "зеленой" энергетике).

Как пояснил нам источник в Минэнерго, на сегодня доля атомной генерации, которая всегда составляла 50-54%, и так подбирается к 60%.

"Работает 10 блоков, в декабре их будет 14, а в отдельные дни может и 15. Но в таком режиме АЭС долго не проработают, так как постоянно есть угроза аварийных отключений. Вылелит один блок - это уже минус 1000 мегаватт, которые нужно чем -то срочно компенсировать. Собственно, для этого Энергоатому нужен был импорт электроэнергии из Беларуси", - пояснил источник.

Но есть и другие причины, почему АЭС не могут резко нарастить генерацию.

На атомных электростанциях постоянно идет одинаковая мощность выработки - и днем, и ночью. Но потребление в течение суток разное. И "лишняя" электроэнергия с АЭС не нужна - ее просто некуда деть.

Поэтому днем в любом случае необходимо подключение ТЭС, где можно регулировать мощность выработки.

Поэтому даже если долю атомной электроэнергии еще больше нарастят (хотя работа 14-15 блоками продолжительное время вряд ли возможна), то все равно без ТЭС нам не обойтись. А на ТЭС огромный дефицит угля, что и ставит под удар всю энергосистему страны.

Еще одна причина почему АЭС не могут быстро нарастить генерацию – необходимость закупки дополнительных объемов ядерного топлива.

"Поставка ядерного топлива – это очень сложный процесс. К нему готовятся сильно заранее. Поэтому "Энергоатом" не сможет попросить ни американских поставщиков, ни российских, подбросить на зиму больше топлива, чем уже законтрактовано", - говорит источник в Минэнерго.

Что касается экспорта электроэнергии, то он идет только с Бурштынского острова, который физически отсоединен от объединенной энергосистемы Украины.

"Мы не можем забирать эту электроэнергию, так это не лучшим образом отразится на работе европейской энергосистемы, да и технически это сложно", - пояснили источник в Минэнерго.

По его словам, если в ближайшее время не будет решена проблема с поставками угля на ТЭС, либо не будут достигнуты договоренности об импорте электричества из России и Беларуси, украинскую энергетику ждут очень трудная зима, а украинских потребителей – угроза массированных отключений электроэнергии.