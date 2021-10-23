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События Сегодня, 16:3618
Подробности атаки радикалов на журналистов телеканала НАШ в Сумах

В субботу, 30 октября, во время съёмок спецпроекта "Здесь наша земля" в Сумах на журналистов телеканала "НАШ" напали несколько десятков радикалов.

Активисты применяли физическую силу к журналистам и операторам, требуя закончить прямой эфир.

"Страна" пообщалась с пострадавшей командой "НАШ" и узнала подробности инцидента в Сумах.

По словам журналиста Алексея Пальчунова, в тот день в Сумах на съёмках спецпроекта "Наша земля" команда работала на разных локациях - в городе и области.

Его коллега Максим Герасименко уточнил, что в начале съёмок утром им не мешали работать. Однако в этот же день в Сумах похоронили убитого участника "Правого сектора" Александра Иванину.

"На похороны съехались участники "Правого сектора". По информации местных жителей и полиции, после поминок они завернули к нам. Начали приходить с флагами и с криками "Слава Украине! Героям Слава!". Эти "магические заклинания" подействовали на полицию, которая отвечает за силовые истории", - объясняет Герасименко.

Впрочем, как уточнил журналист, местных силовиков на тот момент было мало, а полиция диалога лишь требовала от представителей СМИ не провоцировать конфликт.

"К сожалению, той полиции, которая могла защитить нас, было недостаточно. Были парни и в гражданском - пытались поговорить с активистами. Но их было немного - вся площадь возле сцены была занята ребятами из "Правого сектора", их было сто человек точно", - говорит Герасименко "Стране".

В итоге за время съёмок на команду телеканала "НАШ" радикалы нападали несколько раз.

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Теги: news, новости, Украина, НАШ, нападение, радикалы, журналисты, 7dniv, 7dnivinfo  
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Подробности атаки радикалов на журналистов телеканала НАШ в Сумах
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