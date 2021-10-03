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События Сегодня, 17:4267
60-летний мужчина в Одессе на Land Rover насмерть сбил женщину

В воскресенье, 31 октября, в Одессе 60-летний мужчина на Land Rover насмерть сбил женщину на проулке Ванной в Киевском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"Автомобиль Land Rover под управлением 60-летнего водителя наехал на женщину 1940 г.р. когда та переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травма одесситка умерла на месте события", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел около 12 часов. По данному факту полиция начала расследование по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководили транспортными средствами).

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