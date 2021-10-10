Автомат Лукашенко, с которым он ходил во время протестов в стране выставили в белорусском Дворце независимости

Во Дворце независимости в Минске, где часто проходят экскурсии и выставки, был выставлен автомат президента Белоруссии Александра Лукашенко, с которым Глава республики прилетел в свою резиденцию 23 августа 2020 года, где на тот период времени проходили массовые протесты.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Пул первого".

"Пул уже знает, где в следующую экскурсию по Дворцу будет очередь из желающих сделать фото на память", - говорится в сообщени.

Помимо автомата, который президент Белоруссии держал в руках летая на вертолете 23 августа 2020 года, во время протестов в Беларусии, в экспозиции также представлена картина, где изображены Александр Лукашенко с младшим сыном Николем с оружием на фоне этого же Дворца независимости.

Кроме того, в на выставке также были выставлены форма ОМОНа, две металлические статуэтки (одна из них названа "скульптурой от спецназа") и белорусский государственный флаг с фотографией Лукашенко и надписью "За Батьку".