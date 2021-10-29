Проезд в транспорте без ковид-сертификатов запретили в Запорожье

В Запорожье вводят ограничения на проезд в транспорте.
Теперь пользоваться общественными средствами передвижения могут только те люди, кто способен предоставить COVID-сертификат или негативный тест на коворонавирус, или же справку о выздоровлении.
Об этом сообщает секретарь горсовета Запорожье Анатолий Куртев в своем Телеграм-канале.
"Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19", - говорится в сообщении.
Данное решение приняли сегодня, 31 октрября, на заседании местной комиссии по ТЭБ и ЧС.
Дополнительные ограничения городские власти вводят с целью сократить высокий рост количества заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.
Дополнительные карантинные ограничения вступают в силу с 1 ноября. Данные правила не касаются детей и подростков до 18 лет.