На участках для голосования за мэра города в Харькове вакцинировали три тысячи горожан

В Харькове на избирательных участках, где сегодня проходят выборы городского головы, три тысячи жителей вакцинировались от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Харьковчане сделали прививку против коронавирусной инфекции в пунктах вакцинации, которые работают на избирательных участках. По словам заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, на избирательных участках в школах сегодня работают 40 пунктов вакцинации и один пункт в резерве.

В наличии у медицинских бригад вакцины "Coronavac", "Pfizer", "AstraZeneca". Пункты работают с 9:00 и закрылись в 18:00.