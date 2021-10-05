Депутат одесского облсовета просит присылать ему фото, как коронавирус распыляют из самолетов

Депутат Одесского облсовета из фракции "За Будущее" Трифон Антов обеспокоился пандемией коронавируса в регионе.

По его информации, в распространении инфекции могут быть замешаны таинственные самолеты, которые разбрасывают выбросами химии.

Об этом Антов написал у себя в Facebook.

По словам Антова, к нему поступает множество заявлений обеспокоенных жителей сел. Люди якобы видели пролетающие над их домами самолеты, которые распыляли какое-то загадочное вещество. А затем в населенных пунктах чувствовался запах химии.

"Просьба у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли на самом деле, что происходит", - обратился он к подписчикам.