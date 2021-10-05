 

Депутат одесского облсовета просит присылать ему фото, как коронавирус распыляют из самолетов

События Вчера, 21:45103
Депутат одесского облсовета просит присылать ему фото, как коронавирус распыляют из самолетов

Депутат Одесского облсовета из фракции "За Будущее" Трифон Антов обеспокоился пандемией коронавируса в регионе.

По его информации, в распространении инфекции могут быть замешаны таинственные самолеты, которые разбрасывают выбросами химии. 

Об этом Антов написал у себя в Facebook.

По словам Антова, к нему поступает множество заявлений обеспокоенных жителей сел. Люди якобы видели пролетающие над их домами самолеты, которые распыляли какое-то загадочное вещество. А затем в населенных пунктах чувствовался запах химии.

"Просьба у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли на самом деле, что происходит", - обратился он к подписчикам.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Одесса, Трифон, коронавирус, заговор, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

В Грузию к Саакашвили приехала Ясько
В Грузию к Саакашвили приехала Ясько
5-окт-2021, 19:47
Появились фото похищенной дочери депутата облсовета Полтавской области
Появились фото похищенной дочери депутата облсовета Полтавской области
24-сен-2021, 12:38
"Слуга народа" Буймистер об угрозе исключения из фракции: "Хочу, чтобы президент сказал об этом в глаза"
24-сен-2021, 10:47
"Сверхчеловеческий" иммунитет формируется у переболевших Covid-19, а затем привитых от коронавируса
20-сен-2021, 10:56
Павел Дуров жалеет, что люди бездумно наполняют мозг контентом из Netflix и TikTok
Павел Дуров жалеет, что люди бездумно наполняют мозг контентом из Netflix и TikTok
5-сен-2021, 09:43

Последние новости

Вчера, 2021-10-31
21:47
События
Как ведущая юрфирма США помогла уводить от налогов миллиарды Коломойского, Цукерберга и Apple
21:45
События
Депутат одесского облсовета просит присылать ему фото, как коронавирус распыляют из самолетов
19:24
События
На участках для голосования за мэра города в Харькове вакцинировали три тысячи горожан
19:22
События
Проезд в транспорте без ковид-сертификатов запретили в Запорожье
19:19
События
Автомат Лукашенко, с которым он ходил во время протестов в стране выставили в белорусском Дворце независимости
17:47
Политика
На украинских рынках начали троллить нардепа-"слугу" Тищенко
17:42
События
60-летний мужчина в Одессе на Land Rover насмерть сбил женщину
16:36
События
Подробности атаки радикалов на журналистов телеканала НАШ в Сумах
14:08
События
Почему Беларусь и РФ отказались поставлять электроэнергию Украине и какие будут последствия
13:50
События
Чем известен епископ ПЦУ, избивший женщину в Киеве
13:35
События
Washington Post заявил что Россия вновь перебрасывает войска к границам с Украиной
10:46
События
Как взяли на взятке в $100 тысяч Никина и почему за него вступилась Руслана
10:37
События
Обе стороны на Донбассе обвинили друг друга в применении беспилотников
10:35
События
Выборы городского головы стартовали в Харькове
10:31
События
Байден на встрече с Меркель заговорил об Украине
10:28
События
Болдуин дал первое интервью после трагедии с Хатчинс
10:25
События
О здоровье королевы Елизаветы II рассказал Борис Джонсон
10:18
События
Полицейские в Ровно обнаружили в неправильно припаркованном автомобиле 13 поддельных сертификатов вакцинации
10:07
События
Киевское кафе "Nebos", которое пускает без ковид-тестов, попросит гостей подписать заявление о свободе выбора
09:12
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 октября 2021

Новости ТОП-7

Почему Беларусь и РФ отказались поставлять электроэнергию Украине и какие будут последствия5700
Обсуждение беспредела украинской власти на саммите G20 инициируют заблокированные украинские СМИ2676
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 октября 20212487
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 октября 20211957
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 октября 20211184
Что значит для Украины остановка поставок российского угля1159
Как взяли на взятке в $100 тысяч Никина и почему за него вступилась Руслана990

Досуг

Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
Профтруба — це вид сучасного будівельного металевого прокату. Профільні труби використовуються в різних сферах будівництва. Вони можуть бути виготовлені зі сталі та пластику (в залежності від виробника та моделі).
Вчера, 10:50118
Как выбрать воздушные шары
Как выбрать воздушные шары
Ни один праздник не обойдется без ярких и красивых воздушных шариков. Для того чтобы выбрать нужные вам шары, обратите внимание на то, что в продаже есть латексные и фольгированные шарики. Они имеют свои преимущества и недостатки. Перед покупкой вам нужно знать, что вы ищите.
30-окт-2021, 20:41155
Навыки при изучении языков в школе
Навыки при изучении языков в школе
Центр изучения английского в городе Одесса направлен на получение необходимого уровня знаний. Здесь проводятся качественные разговорные тренинги, дающие возможность использовать навыки в своей повседневной жизни.
29-окт-2021, 23:59174
Аренда автокрана Машека в Киеве
Аренда автокрана Машека в Киеве
Аренда автокрана Машека. Преимущества и особенности конструкции. Почему выгодно арендовать автокраны Машека. Узнайте где взять автокран в аренду в Киеве и Украине.
29-окт-2021, 18:10195
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Хорошие входные двери не просто защищают дом или квартиру от проникновения взломщиков, но и обязаны справляться еще со многими другими задачами – тепло и звукоизоляция, органичное дополнение интерьера и экстерьера, обеспечение пожаробезопасности, прочее.
28-окт-2021, 20:04295
Как заработать на старом телевизоре?
Как заработать на старом телевизоре?
Если вы нашли старый телевизор, не спешите его нести к мусорным бакам. В нем могут содержаться драгоценные металлы: золото, серебро, платина.
28-окт-2021, 17:23345

События

Как ведущая юрфирма США помогла уводить от налогов миллиарды Коломойского, Цукерберга и Apple
Как ведущая юрфирма США помогла уводить от налогов миллиарды Коломойского, Цукерберга и Apple
Выясняются подробности скандального дела Пандоры об офшорах, в котором замешаны Зеленский и его окружение.
Вчера, 21:47104
Депутат одесского облсовета просит присылать ему фото, как коронавирус распыляют из самолетов
Депутат одесского облсовета просит присылать ему фото, как коронавирус распыляют из самолетов
Депутат Одесского облсовета из фракции "За Будущее" Трифон Антов обеспокоился пандемией коронавируса в регионе.
Вчера, 21:45105
На участках для голосования за мэра города в Харькове вакцинировали три тысячи горожан
На участках для голосования за мэра города в Харькове вакцинировали три тысячи горожан
В Харькове на избирательных участках, где сегодня проходят выборы городского головы, три тысячи жителей вакцинировались от COVID-19.
Вчера, 19:24100
Проезд в транспорте без ковид-сертификатов запретили в Запорожье
Проезд в транспорте без ковид-сертификатов запретили в Запорожье
В Запорожье вводят ограничения на проезд в транспорте.
Вчера, 19:22272
Автомат Лукашенко, с которым он ходил во время протестов в стране выставили в белорусском Дворце независимости
Автомат Лукашенко, с которым он ходил во время протестов в стране выставили в белорусском Дворце независимости
Во Дворце независимости в Минске, где часто проходят экскурсии и выставки, был выставлен автомат президента Белоруссии Александра Лукашенко, с которым Глава республики прилетел в свою резиденцию 23 августа 2020 года, где на тот период времени проходили массовые протесты.
Вчера, 19:19116
60-летний мужчина в Одессе на Land Rover насмерть сбил женщину
60-летний мужчина в Одессе на Land Rover насмерть сбил женщину
В воскресенье, 31 октября, в Одессе 60-летний мужчина на Land Rover насмерть сбил женщину на проулке Ванной в Киевском районе города.
Вчера, 17:42100
7 Днів