Главную ошибку при лечении коронавируса назвал Доктор Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о главных ошибках, которые допускаются при лечении коронавируса.

По его словам, прием антибиотиков и гормональных препаратов при легком течении COVID-19 мешает выздоровлению.

Об этом сообщает DW.

Комаровский объяснил, что при показаниях пульсоксиметра более 93 — у человека легкая форма ковида или начало болезни. В таком случае врач советует предпринимать "стандартные действия": ограничить употребление пищи, обеспечить больному обильное питье и чистый прохладный воздух.

"Категорически никакого постельного режима! Если высокая температура — принимайте парацетамол и ибупрофен. Заложен нос — промойте его солевым раствором. И все", — сказал доктор.

При этом Комаровский считает недопустимым прием дексаметазона или антибиотиков в начале болезни, поскольку эти препараты "убивают пациентов максимально".

Помимо этого, врач добавил, что амбулаторная помощь при COVID-19 не отличается от лечения гриппа. Он также рассказал, что следует делать для профилактики коронавируса.

"Всего два слова — вакцинация и вентиляция. Вакцинация людей и вентиляция помещений, максимальный воздухообмен везде", — резюмировал он.