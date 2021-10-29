Коронавирусом заразилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом.

С президентом США Джо Байденом, по утверждению Псаки, в последний раз она виделась еще во вторник, 26 октября.

Об этом Джен Псаки сообщила у себя в Twitter.

Сообщается также, что положительный результат теста на Covid-19 пресс-секретарь Белого дома получила после того, как коронавирус обнаружился у членов ее семьи.

Псаки рассказала, что с Джо Байденом она виделась в последний раз 26 октября перед его отъездом в Рим на саммит G20. По ее словам, они встречались на улице, а на ней в тот момент была надета маска.

Псаки рассказала, что в среду, 27 октября, в координации с должностными лицами высокого ранга Белого дома и медицинской командой она приняла решение не ехать в зарубежную поездку с Байденом "из-за чрезвычайной ситуации в семье" - ее близкие заразились коронавирусом.

"С тех пор я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты методом ПЦР на ковид в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня, в воскресенье, мой тест на ковид оказался положительным", - заявила Псаки.

Она также сказала, что "благодаря тому, что она была вакцинирована, заболевание коронавирусом протекает без тяжелых симптомов". Псаки работает удаленно и планирует вернуться в Белый дом по завершении десятидневного карантина после негативного ПЦР-теста.