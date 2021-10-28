Кличко заявил что Киев готов развернуть в больницах еще 6 тысяч мест для пациентов с Covid-19, но врачей не хватает

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве, который с сегодняшнего дня переходит в "красную" зону карантина, в больницах есть возможность развернуть еще 6 тысяч мест для пациентов с Covid-19.

Однако лечить пациентов будет некому: в городе не хватает врачей.

Об этом Кличко заявил в эфире канала "Украина 24".

По словам мэра, на данный момент в Киеве уже подготовлены 5,5 тысячи мест в инфекционных отделениях.

"Мы можем сделать еще много мест, но самый главный вопрос - кто будет оказывать помощь? Нам не хватает врачей. Сегодня уже врачи работают на грани напряжения", - сказал мэр.

По словам Кличко, столичные власти доплачивает медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, они получают в общей сложности 30-35 и даже 40 тысяч гривен в месяц.

"Оборудование есть, аппараты ИВЛ - более 500, 90% наших мест обеспечены кислородом. Но, тем не менее, угроза того, что количество больных будет превышать количество врачей и мест в больницах, остается на сегодняшний день", - сказал Виталий Кличко.