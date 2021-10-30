О разочаровании саммитом G20 из-за Китая и России заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что он разочарован тем, что лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин лично не присутствовали на саммите G20 в Риме.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Факт того, что Россия и Китай фактически не появились, вызывает разочарование. И я сам разочарован", - сказал Джо Байден.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин участвовали во встрече в формате видеоконференции.

"Мы предприняли многое, но многое еще предстоит сделать, и мы должны будем сосредоточиться на том, чего не выполняет Китай, Россия и Саудовская Аравия", - заявил Байден.

Также президент США сказал, что саммит G20 добился прогресса по борьбе с пандемией, восстановлению экономики и кризису с климатом, добавив, что год был отмечен глобальными вызовами.