В Черное море США направили флагманский корабль для проведения операций с союзниками по НАТО

Флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Флагман Шестого флота USS Mount Whitney (LCC 20)... начал свой северный транзит в Черное море, чтобы провести там работы с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - сказано в сообщении.

Отметим, что Mount Whitney - флагман Шестого флота США, который дислоцируется в Средиземном море (штаб - в итальянском Неаполе), и выполняет задачи в Европе и Африке.