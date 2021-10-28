Вакцину от коронавируса в виде пластыря с микроиглами испытали в Австралии

Австралийские ученые успешно ввели подопытным мышам американскую вакцину от коронавируса с помощью пластыря с микроиглами.

Испытания проводили ученые Квинслендского университета (Австралия). Лабораторные мыши получили препарат против коронавируса, разработанный Техасским университетом (США).

Об этом сообщила пресс-служба австралийского университета.

Специальный пластырь разработан учеными из Квинсленда и австралийской биотехнологической компанией Vaxxas. Он оснащен микроиглами высокой плотности, которые покрыты препаратом.

"Пластырь прикладывается на несколько секунд к коже, через которую препарат впитывается в организм. Ощущение при применении этого способа инъекции - как нажатие ногтя", - объясняют ученые.

С помощью пластыря вводили вакцину Hexapro - разработку Техасского университета. Этот препарат генерирует иммунный ответ организма с помощью стабилизированной формы спаечного белка, которым вирус SARS-CoV-2 прикрепляется к другим клеткам, и генерирует иммунный ответ на него.

Результаты доклинических испытаний Hexapro, обнародованные в научном издании Science Advances, показали, что введение вакцины через пластырь было более действенным, чем с помощью иглы: мыши быстрее производили иммунный ответ на COVID-19.

Теперь вакцину-пластырь планируют испытать на людях. Разработчики надеются, что это ускорит прививку людей во всем мире, прежде всего в странах с низким и средним уровнем дохода.

"Вакцина в высушенном состоянии на пластыре сохраняет свои свойства в течение не менее 30 дней при температуре 25°C и в течение недели - при температуре 40°C. Поэтому она не нуждается в холодном температурном режиме, как некоторые нынешние аналоги", - подчеркнули исследователи.