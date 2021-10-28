В красную зону карантина перешел сегодня Киев

С сегодняшнего дня, 1 ноября, Киев перешел в "красную" зону карантина.

В столичные ТРЦ, отели, спортзалы и рестораны посетителей должны пускать только с ковид-сертификатом или ПЦР-тестом.

Такие же правила распространяются и на ЦНАПы, управления пенсионного фонда, ТРЦ и непродовольственные магазины. Ковид-сертификаты обязательны также для сотрудников этих учреждений. Кроме того, дети и подростки могут посещать ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть ПЦР.

Киевские школьники с 1 ноября перешли на дистанционку. Детские сады продолжают работать, но при условии вакцинации 100% персонала.

На общественном транспорте в условиях локдауна могут ездить только вакцинированные пассажиры, переболевшие или те, у кого есть ПЦР-тест. Проверки будут производиться выборочно, а не на входе.

Киевляне уже делятся в соцсетях фотографиями из киевской подземки, в которой непривычно мало пассажиров для утра понедельника.

Утром 1 ноября, по информации сервиса Google Maps, на дорогах Киева заметно усложнение движения транспорта. На дорогах образовались масштабные пробки.



