Почти 100 млн евро на покупку 10 французских вертолетов потратило МВД

По состоянию на 21 октября, согласно контракту, французская компания Airbus Helicopters SAS поставила в Украину 10 вертолетов H225 Super Puma на общую сумму 99 985 596 евро (более 3 млрд гривен).

Четыре из этих вертолетов предназначены для Национальной гвардии Украины, а шесть - для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в ответ на запрос журналистов, передают "Украинские новости".

"По состоянию на сегодня (21.10.2021) согласно контракту французским поставщиком поставлено в Украину 10 вертолетов типа Н225 (ЕС225LP) на общую сумму 99 985 596 евро, из которых: 4 единицы для НГУ и 6 единиц для ГосЧС", - говорится в ответе.

Как сообщают в МВД, общее количество вертолетов, которые используют центральные органы исполнительной власти и Нацгвардия Украины составляет 46 единиц:

ГосЧС - 16

Нацгвардия Украины - 13

Государственная пограничная служба Украины - 11

Национальная полиция Украины - 6.

Также в МВД добавили, что в рамках контракта от 29 августа 2018 года между Министерством внутренних дел Украины, Государственным предприятием "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорів-АВІА" и компанией Airbus Helicopters SAS планируется закупка 21 вертолета типа Н225 (ЕС225LP).