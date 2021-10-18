Транзит российского газа через Украину с ноября сократился еще на треть

Транзит российского природного газа через Украину сократился на треть с 1 ноября по сравнению с данными на 1 октября 2021 года - до 57 млн кубометров в сутки.

Об этом в Facebook написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб. м в сутки. При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился - до 57 млн куб. м в сутки", - говорится в сообщении.

По прогнозу Макогона, российская компания при таких объемах транспортировки недопоставит в Евросоюз до конца мая около 5 млрд куб. м природного газа.