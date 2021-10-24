 

В Киеве октябрь оказался холоднее нормы

События Сегодня, 15:2129
В Киеве октябрь оказался холоднее нормы

В Киеве октябрь 2021 года оказался холоднее и гораздо суше климатической нормы. Об этом сообщает обсерватория имени Бориса Срезневского в понедельник, 1 ноября.

"В этом году октябрь в столице оказался достаточно прохладным и сухим. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +8,4°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2°С", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, самым теплым днем ​​было 21 октября, когда максимальная температура составила +18,8°С, а самым холодным оказалось 26 октября с минимальной температурой -2,4°С.

"На проспекте Науки выпало лишь 2 мм осадков, что составляет 4% климатической нормы. В рейтинге самых сухих октябрь этого года в столице был третьим с 1891 года наблюдений", - добавили в обсерватории.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Киев, октябрь, без, осадков, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Похолодание и морозные ночи придут с понедельника в Украине
Похолодание и морозные ночи придут с понедельника в Украине
24-окт-2021, 13:17
Когда украинцам ждать
Когда украинцам ждать "бабье лето" и первый снег рассказали синоптики
9-окт-2021, 10:50
Какой будет погода в Украине сегодня
Какой будет погода в Украине сегодня
8-окт-2021, 10:14
В Украине будет комфортное тепло. Погода на 5 октября
В Украине будет комфортное тепло. Погода на 5 октября
5-окт-2021, 14:12
В Украину пришли ночные заморозки
В Украину пришли ночные заморозки
1-окт-2021, 09:14

Последние новости

15:21
События
В Киеве октябрь оказался холоднее нормы
15:18
События
В самом центре Киева рестораны не соблюдают ограничения "красной" зоны
15:16
События
Транзит российского газа через Украину с ноября сократился еще на треть
15:13
Политика
В отставку подал вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский
12:32
Экономика
Объем денежных переводов из-за границы в Украину вырос почти на 20%
12:30
События
Отказаться от рабочей силы трудовых мигрантов на стройках хотят в Москве
12:27
События
16-летнюю девушку, которую полиция и волонтеры искали всю ночь нашли мертвой в Днепре
10:15
Политика
Что стало понятно из откровений Анны Скороход о гибели нардепа
10:06
События
Почти 100 млн евро на покупку 10 французских вертолетов потратило МВД
10:04
События
В красную зону карантина перешел сегодня Киев
10:01
События
Вакцину от коронавируса в виде пластыря с микроиглами испытали в Австралии
09:37
События
В Черное море США направили флагманский корабль для проведения операций с союзниками по НАТО
09:25
События
О разочаровании саммитом G20 из-за Китая и России заявил Байден
09:23
События
Кличко заявил что Киев готов развернуть в больницах еще 6 тысяч мест для пациентов с Covid-19, но врачей не хватает
09:20
События
Коронавирусом заразилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
09:19
События
Главную ошибку при лечении коронавируса назвал Доктор Комаровский
08:20
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 ноября 2021
Вчера, 2021-10-31
21:47
События
Как ведущая юрфирма США помогла уводить от налогов миллиарды Коломойского, Цукерберга и Apple
21:45
События
Депутат одесского облсовета просит присылать ему фото, как коронавирус распыляют из самолетов
19:24
События
На участках для голосования за мэра города в Харькове вакцинировали три тысячи горожан

Новости ТОП-7

Почему Беларусь и РФ отказались поставлять электроэнергию Украине и какие будут последствия9560
Известный инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса в Украине3604
Обсуждение беспредела украинской власти на саммите G20 инициируют заблокированные украинские СМИ2780
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 октября 20212055
Что значит для Украины остановка поставок российского угля1487
Как взяли на взятке в $100 тысяч Никина и почему за него вступилась Руслана1419
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 октября 20211378

Досуг

Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Сегодня среди большого разнообразия верхней одежды женщины останавливают свой выбор на стеганом пальто. Такая одежда не только теплая, но и стильная. Главное отличие от классической модели — наличие фактурных строчек.
Сегодня, 12:33109
Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
Профтруба — це вид сучасного будівельного металевого прокату. Профільні труби використовуються в різних сферах будівництва. Вони можуть бути виготовлені зі сталі та пластику (в залежності від виробника та моделі).
Вчера, 10:50155
Как выбрать воздушные шары
Как выбрать воздушные шары
Ни один праздник не обойдется без ярких и красивых воздушных шариков. Для того чтобы выбрать нужные вам шары, обратите внимание на то, что в продаже есть латексные и фольгированные шарики. Они имеют свои преимущества и недостатки. Перед покупкой вам нужно знать, что вы ищите.
30-окт-2021, 20:41183
Навыки при изучении языков в школе
Навыки при изучении языков в школе
Центр изучения английского в городе Одесса направлен на получение необходимого уровня знаний. Здесь проводятся качественные разговорные тренинги, дающие возможность использовать навыки в своей повседневной жизни.
29-окт-2021, 23:59200
Аренда автокрана Машека в Киеве
Аренда автокрана Машека в Киеве
Аренда автокрана Машека. Преимущества и особенности конструкции. Почему выгодно арендовать автокраны Машека. Узнайте где взять автокран в аренду в Киеве и Украине.
29-окт-2021, 18:10219
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Хорошие входные двери не просто защищают дом или квартиру от проникновения взломщиков, но и обязаны справляться еще со многими другими задачами – тепло и звукоизоляция, органичное дополнение интерьера и экстерьера, обеспечение пожаробезопасности, прочее.
28-окт-2021, 20:04334

События

В Киеве октябрь оказался холоднее нормы
В Киеве октябрь оказался холоднее нормы
В Киеве октябрь 2021 года оказался холоднее и гораздо суше климатической нормы.
Сегодня, 15:2131
В самом центре Киева рестораны не соблюдают ограничения "красной" зоны
В самом центре Киева рестораны не соблюдают ограничения "красной" зоны
В понедельник, 1 ноября, в первый день действия ограничений "красной" зоны в Киеве корреспондент "Страны", посетил несколько ресторанов и проверил их на предмет соблюдения карантинных ограничений.
Сегодня, 15:1837
Транзит российского газа через Украину с ноября сократился еще на треть
Транзит российского газа через Украину с ноября сократился еще на треть
Транзит российского природного газа через Украину сократился на треть с 1 ноября по сравнению с данными на 1 октября 2021 года - до 57 млн кубометров в сутки.
Сегодня, 15:1634
Отказаться от рабочей силы трудовых мигрантов на стройках хотят в Москве
Отказаться от рабочей силы трудовых мигрантов на стройках хотят в Москве
Вице-мэр Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев заявил, что власти российской столицы будут работать над тем, чтобы постепенно отказываться от иностранной рабочей силы в пользу местных специалистов.
Сегодня, 12:3061
16-летнюю девушку, которую полиция и волонтеры искали всю ночь нашли мертвой в Днепре
16-летнюю девушку, которую полиция и волонтеры искали всю ночь нашли мертвой в Днепре
В Днепре 1 ноября нашли мертвой 16-летнюю Валерию, которую полиция и волонтеры искали со вчерашнего дня.
Сегодня, 12:2763
Почти 100 млн евро на покупку 10 французских вертолетов потратило МВД
Почти 100 млн евро на покупку 10 французских вертолетов потратило МВД
По состоянию на 21 октября, согласно контракту, французская компания Airbus Helicopters SAS поставила в Украину 10 вертолетов H225 Super Puma на общую сумму 99 985 596 евро (более 3 млрд гривен).
Сегодня, 10:06109
7 Днів