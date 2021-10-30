Почему после скандала с "Байрактаром" в Черное море вошли корабли США

Вокруг Украины - новый виток военной напряженности, вызванной применением на Донбассе беспилотника "Байрактар". И очередным обострением на фронте.

В Черное море вошли военные корабли США. Также американские медиа сообщили, будто российские войска опять, как и весной, стягиваются к границе Украины.

Объективных подтверждений этому практически нет - но и Россия пока официально не опровергает возможной передислокации сил.

Характерно, что именно американцы фактически стали на сторону Киева после выстрела из "Байрактара". Хотя Европа Украину за него раскритиковала, и даже Турция поспешила откреститься и заявила, что дрон де-юре украинский.

То есть достаточно четко видно, кто не против повышения ставок на Донбассе. А кто хочет избежать усиления конфликта с Россией.

Что означают эти движения кораблей в Черном море - разбиралась "Страна".

Визит Шестого флота

30 октября в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец USS Porter.

Как сообщается на сайте Шестого флота США, это произошло в рамках планового патрулирования. Поддержку кораблю оказывает разведывательная авиация и несколько истребителей F-15.

В сообщении говорится, что такое патрулирование - стандартная практика работы с натовскими странами черноморского бассейна, а также партнерами Альянса - в том числе с Украиной. Больше ее в пресс-релизе не касались, но туманно заявили, что одна из целей визита - "сохранения свободы судоходства в международных водах для всех стран Черного моря".

То есть, видимо, имея в виду Керченский пролив.

"Портер" примет участие в учениях, в том числе войск ПВО. С какими странами - не уточняется. В России уже заявили, что следят за передвижениями эсминца. "Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием", – сообщили в ЧФ РФ.

В ту же субботу Шестой флот заявил, что в Черное море выдвинется флагманский корабль Mount Whitney. А сегодня, 1 ноября, стало известно, что он только начал переход в направлении Черного моря.

Mount Whitney - это корабль управления, командный и информационный центр. Таким образом, непосредственно поражающей силой обладает в этой связке эсминец "Портер".

Украина пока не комментирует визита этих военных судов. Хотя за день до этого официально призвала НАТО усилить свое присутствие в Черном море.

Такое заявление приняли 29 октября на заседании межпарламентского совета по связям с НАТО, под документом подписались Украина и Грузия.

Зато в России уже пошла реакция.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова обеспечить безопасность в Черном море. И что "данная ситуация не добавляет стабильности. Более того, Вашингтон пытается подталкивать черноморские страны к конфронтационной политике".

Более жесткое заявление сделали в Совете Федерации. По мнению сенатора Ольги Ковитиди, "мир находится на грани военного столкновения". А засылка кораблей "является очередным конфронтационным подтверждением агрессивной линии НАТО в отношении нашей страны".

А сегодня ситуацию прокомментировал и президент РФ, говоря об усилении военного присутствия вокруг России. "Вот и сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - заявил Путин на совещании с министром обороны Шойгу.

Россия снова стягивает войска к украинским границам?

Параллельно что-то назревает на сухопутном театре. 30 октября издание The Washington Post сообщило, что российские войска начали продвижение к украинской границе.

Идет "нестандартное перемещение техники и военного персонала на западном фланге России", пишет газета со ссылкой на официальных лиц в США и Европе. Журналисты дают две основных причины происходящего:

ухудшение отношений России с НАТО

применение на Донбассе "Байрактара"

Последнее издание называет новой стадией конфликта на Донбассе.

"Что делают российские войска, собирающиеся у границы с Украиной, неясно. В последние дни в социальных сетях появились видеоролики, где видны российские военные эшелоны и конвои, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России", - пишет газета.

Впрочем, из роликов, которые сливаются в интернет, пока мало что понятно - какие войска и куда они направляются. Издание предполагает, что на них - 1-я гвардейская танковая армия России, "элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины".

Washington Post уточняет, что в США и ​​Европе заметили эти передвижения через несколько недель после российско-белорусских учений "Запад-2021".

Так, по данным СМИ, силы 41-й общевойсковой армии, базирующейся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений в Беларуси, а якобы соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.

Пока объективных подтверждений этой информации нет. Также никаких реакций со стороны России пока не последовало. Ничего не говорят и в Украине, которая обычно быстро подхватывает такую информацию.

То есть, пока непонятно - это реальный факт или намеренное нагнетание обстановки. Но определенные выводы уже можно сделать.

Газовое эхо "Байрактара"

Военные приготовления, как признаются в Штатах, начались после того, как Украина официально подтвердила использование на фронте беспилотника "Байрактар".

Это повысило градус конфликта. До этого Киев не применял на фронте летальных вооружений, купленных за рубежом. То есть был создан прецедент, после которого противник также начнет усиливать свои возможности. И в перспективе это будет означать проблемы уже для украинской армии.

Помимо "Байрактара" в целом усилились обстрелы, а на днях ВСУ захватили поселок Старомарьевка в серой зоне, куда заходить не имели права по Минским соглашениям.

Все это было похоже на провокацию конфликта. Причем инициативной стороной выглядит именно Украина. И здесь, конечно, напрашиваются аналогии с минувшей весной, когда после обострения на Донбассе и стягивания украинских войск к линии фронта, свои силы к границам двинула и Россия.

Тогда тоже в Черное море пытались войти американские корабли, но в последний момент президент Байден решил их туда не посылать - чтобы избежать обострения.

Сейчас же корабли в аналогичной ситуации решили прислать сразу, сопровождая это заявлениями о стягивании российских войск к границе. Которое пока никто официально не подтвердил даже в самих США.

Это на данный момент ключевое отличие ситуации от весны 2021 года. И вывод можно сделать вполне однозначный: если предыдущее обострение со Штатами было не согласовано (и, вероятно, имело целью вызвать внимание Байдена к ситуации), то нынешние события, судя по реакции американцев, ими вполне контролируются.

Так, посольство США на днях поддержало Украину по вопросу применения "Байрактаров", а Пентагон призвал и другие страны поставлять Киеву летальное оружие. Хотя Европа резко высказалась в обратном тоне.

При этом важно понимать, что, призывая других, Америка сама не объявила об усилении поставок вооружений в Украину. А только поддерживает присутствием кораблей и "добрым словом". То есть до реальной войны ситуацию доводить, видимо, не собираются. В чем тогда цель этих телодвижений?

Со стороны Украины эта тема с одной стороны связана с падением рейтинга Зеленского (и попыткой власти его реанимировать на факторе "внешней угрозы"), а с другой стороны - с "Северным потоком-2", который проходит сертификацию в Европе. И шире - с поставками газа в Европу, на которые претендует Киев особенно сейчас, в свете огромного дефицита этого топлива и рекордно растущих цен.

Если заблокировать или сильно отсрочить ввод в эксплуатацию обходного газопровода, то есть шанс подписать с "Газпромом" дополнительный контракт по прокачке газа через Украину. Поскольку впереди зима, и потребность в газе будет возрастать. То есть кратно растут шансы, что Европа уломает Путина снова договориться с Украиной - как это было в конце 2019 года.

Впрочем, если посмотреть на итоги предыдущего обострения - то оно только приблизило достройку СП-2, а не отсрочило ее. Тем не менее, из Украины продолжают идти сигналы, что если газопровод запустят, это развяжет России руки для вторжения. Эту мысль сегодня повторил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, ссылаясь в том числе на обострение ситуации на Донбассе.

Нельзя исключать, что аналогичные резоны и у американцев, которые, конечно, не хотят из своего кармана помогать Украине решать проблемы с газом и в целом с энергетикой, где назревает кризис из-за мизерных запасов угля на ТЭС и отказа России и Беларуси от поставок электроэнергии в Украину. Как итог - растет военное напряжение, причем уже явно вопреки окрикам из Европы. И этот фактор тоже убеждает в том, что в деле замешан газ, который ЕС покупает в России.

Впрочем, как показали предыдущие прецеденты, вряд ли моряки НАТО вступят в боевой контакт с российским флотом - тем более, что два корабля, один из которых не стреляет, это больше психологическая, чем реальная поддержка.

И не исключено, что ввод американских кораблей в Черное море призван неким образом сгладить ситуацию с "Байрактаром" и атакой ВСУ на Старомарьевку. Чтобы потом заявлять, как США "напугали русских" и не позволили им в очередной раз напасть на Украину.

Но рост напряжения, безусловно, создает угрозу того, что ситуация может выйти из под контроля и сорваться в открытый конфликт в любой момент.