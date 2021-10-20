 

О чем ведут тайный диалог США с Россией и как это повлияет на Украину?

События Сегодня, 20:35196
О чем ведут тайный диалог США с Россией и как это повлияет на Украину?

В то время как президент Зеленский все глубже впутывается в офшорный коррупционный скандал, со стороны западных партнеров, похоже, намечается "тихая зрада".

Диалог между Россией и США после июньской встречи Путина и Байдена в Женеве получил новый импульс, а одной из тем может быть и Украина.  

"Несмотря на казалось бы полное отчуждение между Россией и США, стороны продолжают искать точки соприкосновения и провели уже целую серию тайных встреч на разных уровнях", - пишет New York Times.

По данным газеты, Вашингтон и Москва ведут в закрытом формате переговоры по кибербезопасности, которые с американской стороны возглавляет заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

Параллельно продолжается начатый еще в июле диалог по стратегической безопасности.

Более того, по данным источника "Страны" в дипломатических кругах США, Россия и Америка ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена. Круг вопросов традиционный - стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность, Украина, Афганистан и Центральная Азия, Ближний Восток. 

Разбирались, в каком состоянии диалог США с Россией и чего ждать Украине.

"Люди Байдена уже трижды летали в Москву"

Как считает New York Times, администрация Байдена, по-видимому, решила избрать "более трезвый подход к взаимоотношениям с Кремлем".

"С тех пор, как Байден и Путин лично встречались в Женеве в июне этого года, представители американской администрации трижды летали в Москву, и еще ряд встреч был проведен на нейтральной территории - в Финляндии и Швейцарии", - пишет издание.

Например, несколько недель назад американская сторона передала России имена российских хакеров, якобы замешанных в кибератаках на объекты в США. Их личности установила американская разведка, и теперь Вашингтон ждет от Путина борьбы с кибер-вымогателями, как президент РФ обещал на встрече с Байденом (в Белом доме ждут арестов хакеров). 

В Вашингтоне, мотанным источника газеты в администрации Байдена, считают, что попытки диалога с Россией необходимы хотя бы для того, что напряженность в отношениях между странами не вышла из-под контроля.

Такого же мнения, считает издание, придерживаются и в Москве.

"Важно, что Байден понимает, что ему не удастся изменить Россию. Россия такая, какая есть", - цитирует газета главу Президиума Совета по внешней и оборонной политики России Федора Лукьянова.

"Улучшить коммуникацию" 

Еще одна важная тема "тихих переговоров" - стратегическая стабильность, в частности, контроль над вооружениями. Это один из вопросов, по которому США и Россия договорились сотрудничать.

В целом после женевского рандеву Путина и Байдена звучали прогнозы о стабилизации отношений США и России, которые дошли до грани холодной войны.

"Ожидается, что стороны сосредоточатся на поиске путей восстановления предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях ядерных держав, которые весьма ненадежны из-за риска чрезвычайных происшествий, просчетов и эскалации", - писала тогда New York Times.

И действительно, вскоре после этого произошла первая крупная "зрада" (за которую, если бы президентом был Трамп, его бы в Америке вконец захейтили и назвали агентом Кремля). Байден отказался от санкций против "Северного потока - 2", а месяц спустя в Женеве прошли переговоры по контролю над вооружениями.

"Вашингтон и Москва расходятся во мнениях по самым разным вопросам: от кибератак до российского газопровода "Северный поток - 2" и вмешательства в дела Украины. Но несмотря на это, администрация Байдена по-прежнему стремится сотрудничать с Москвой в областях, представляющих взаимный интерес, включая изменение климата. Диалог с Кремлем направлен на улучшение коммуникации и снижение вероятности дипломатических ошибок в период обострения отношений между двумя странами", - сказала нам журналист CNN Кайли Этвуд. 

Словом, в США, похоже, решили договариваться с Россией по-хорошему, а не санкциями и ультиматумами. Что в Украине, как показала договоренность США и Германии по "Северному потоку - 2", могут расценить как новую зраду.

Вашингтон же, говорят эксперты, стремится, по-первых, оторвать Россию от Китая, а во-вторых, опасается дестабилизации отношений с Россией, если давление на нее будет продолжено. 

"Белый дом выбрал менее агрессивный подход в отношениях с Россией, не нагнетая напряженность и не ставя под угрозу потенциальное сотрудничество в решении общих проблем, таких как изменение климата, контроль над вооружениями и кибербезопасность. У Байдена хотят от России стабильных и предсказуемых отношений, а не бесконечных трений. В то же время США направляют усилия в сторону предполагаемой большей угрозы - Китая. Кроме того, в Белом доме полагают, что в случае ухода Путина ситуацию сложно предсказать и неизвестно, в чьих руках окажется огромный арсенал ядерного оружия России", - сказала "Стране" журналист Politico Нахал Туси. 

"Мир с Россией ценой Украиной"

Сам факт старта переговоров повышает статус России до уровня США, с которыми они договариваются по ряду вопросов, считают эксперты.

Причем эти переговоры могут включать в себя и вопрос Украины. 

"Факт тайных переговоров несет в себе определенные вызовы и угрозы для украинской власти, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - И именно, что и по Украине о чем-то могут договориться. Конечно, эти переговоры могут выступать стабилизирующим фактором в отношениях между Западом и Россией, могут привести к прагматизации и рационализации этих отношений. Могут привести к восстановлению части связей, которые были потеряны после украинского кризиса 2014 года. Но все это и сам факт этих переговоров говорит о том, что украинскую проблему отставляют в сторону - ради интересов, касающихся конкуренции с Китаем, мировой торговли, противодействию ковиду и национальных интересов по усилению США и России. Независимо от того, как закончатся эти переговоры, успехом или провалом, сам переговорный формат продолжит работать, как минимум до конца этого года. Полгода, отведенных на встрече Байдена и Путина в Женеве, еще не прошли. И сам факт переговоров говорит о категорическом изменении политической реальности, в которой существует наше политическое пространство, в том числе Украина. Говорит о том, что Запад пытается отойти от конфронтации с Россией, разочаровался в возможности изменения режима внутри России и пытается найти условия для холодного мира, в том числе часто и ценой Украины, как это показывает ситуация вокруг "Северного потока - 2".

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Теги: news, новости, Украина, Байден, Путин, 7dniv, 7dnivinfo  
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