Елизавету II заметили за рулем автомобиля

Королева Великобритании Елизавета II, которой врачи рекомендовали отдохнуть две недели от работы, была замечена за рулем автомобиля.

Об этом сообщает газета "Telegraph" в понедельник, 1 ноября.

Издание опубликовало фото 95-летней британской королевы за рулем ее автомобиля Jaguar Estate на территории замка Виндзор. Королева была в солнцезащитных очках и с платком на голове.

Стоит отметить, что ныне покойный супруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в дорожную аварию в 2019 году. Принц Филипп сам находился за рулем автомобиля Range Rover. Инцидент произошел, когда он выезжал на трассу А149. По словам очевидцев, в результате аварии автомобиль герцога перевернулся.