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События Сегодня, 10:19122
После вручения повестки в армию закарпатский призывник сбежал на заработки в Чехию

В Рахове военнообязанного приговорили к году условно за уклонение от воинской службы - призывник вместо армии уехал на заработки в Чехию.

Суд сначала назначил парню три года ограничения свободы, а затем освободил от наказания и присудил год условно.

Об этом сообщает "Запад.Нет" со ссылкой на решение Раховского районного суда в понедельник, 1 ноября.

По данным районного суда, местный житель Руслан Д. прошел медосмотр и его посчитали годным к военной службе.

В октябре 2020 года Руслана Д. призвали в армию, парень получил повестку и обязался прибыть в призывной участок в Рахове 23 ноября 2020 года для командировки в воинскую часть.

"Призывник, будучи заранее уведомлен о времени и месте явки для отправки на срочную военную службу, при отсутствии уважительных причин, не имея оснований для отсрочки или освобождения от призыва уклонился от призыва и не прибыл в призывной участок Раховского районного военного комиссариата для отправки в войска Вооруженных сил Украины", - сообщается в решении суда.

Во время рассмотрения дела Руслан Д. полностью признал свою вину и объяснил, что действительно прошел медкомиссию, а затем должен был явиться на службу, однако уехал в Чехию на заработки.

Призывник в суде раскаялся и просил его строго не наказывать. Суд учел искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления как обстоятельство, смягчающее наказание.

Судья Раховского районного суда Виктор Емчук признал призывника виновным по ст. 335 УК (уклонение от призыва) и приговорил Руслана Д. к трем годам ограничения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Призывник имеет право обжаловать приговор в течение тридцати дней.

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