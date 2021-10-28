Минимальный срок локдауна в Киеве назвал Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что локдаун в столице, который начался с понедельника, 1 ноября, продлится не менее одного месяца.

Об этом Кличко сказал в эфире канала "Украина 24".

По словам градоначальника, конкретных сроков действия строгих карантинных ограничений нет, однако пока что Киев даже не достиг пика заболеваемости Covid-19.

"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум в течение месяца", - сказал Виталий Кличко.

По словам Виталия Кличко, чтобы уберечь себя от болезни, киевлянам стоит соблюдать правила безопасности и вакцинироваться.

Кроме того, мэр заявил, что в случае, если через две-три недели число новых случаев заражения и уровень госпитализаций снизится, и город подойдет к критериям "оранжевой" зоны, то столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение об ослаблении некоторых ограничений.