Украинцев стали чаще не пускать в Грузию, а процедура погранконтроля стала длительнее

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что с октября текущего года множество украинцев обратились в посольство с жалобой на то, что процедура пограничного контроля при въезде в Грузию проходит очень долго, а также участились случаи принудительного возвращения на территорию Украины.

Об этом Денисова сообщила в Telegram-канале.

Эту ситуацию Денисова обсуждала на встрече с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили.

"Обеспокоена, что начиная с октября 2021 года в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины", - написала Денисова.

По словам омбудсмена, она "испытала это на себе 26 октября во время въезда в Грузию с целью посещения гражданина Украины, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили".

Денисова рассказала, что грузинские пограничники после 40 минут задержки разрешили ей въехать в страну. При этом служба пограничного контроля не давала никаких объяснений и не учитывала наличие у омбудсмена дипломатического паспорта.

Денисова отметила, что грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну гражданам Украины адвокату Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Олесе Бацман. Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев.