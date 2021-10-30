Со 2 ноября из Мукачево в Будапешт снова можно доехать на поезде

"Укрзализныця" со вторника, 2 ноября, возобновляет курсирование поезда №33/34 "Мукачево - Будапешт". Купить билет на него можно только в кассах на вокзалах.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет курсировать ежедневно. Отправление из Мукачево заявлено в 12:30. Прибытие в венгерскую столицу - в 18:37. Из Будапешта состав будет выезжать в 07:23. Прибытие в Мукачево - в 15:30. Состав едет через Чоп и Захонь.

Продажа билетов на этот поезд уже открыта, но купить их можно только в кассах на вокзалах.