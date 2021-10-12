Тысячи городских служащих в Нью-Йорке отправили в неоплачиваемый отпуск из-за отказа от прививки против Covid

Около 9 тысяч муниципальных работников в Нью-Йорке 1 ноября не вышли на работу, поскольку они не сделали прививку от коронавируса.

Их отправили в неоплачиваемый отпуск.

Об этом со ссылкой на мэра города Билла де Блазио пишет The Guardian.

Так, с 1 ноября в Нью-Йорке начало действовать правило об обязательной вакцинации для городских служащих, сотрудников полиции, пожарных и других экстренных служб. Они должны получить хотя бы одну дозу вакцины. В результате в пожарных частях не хватает людей, поскольку многие пожарные ушли на больничный в знак протеста.

"Пожарные части оставались открытыми, но 18 из 350 них вышли из строя. Многие из них недоукомплектованы персоналом", - сказал комиссар по пожарной безопасности Даниэль Нигро.

По его данным, на больничный в Нью-Йорке ушли около 2 300 пожарных.

"Эта нехватка персонала может прекратиться немедленно, если участники перестанут болеть, когда они не больны. Как только они опомнятся и перестанут использовать отпуск по болезни ненадлежащим образом, они смогут помочь не только горожанам, но и своим братьям и сестрам, укомплектовывающим части", - сказал он.

По состоянию на воскресенье каждый четвертый пожарный в Нью-Йорке не получил даже первую дозу вакцины, как требовалось. Каждый шестой полицейский и каждый шестой санитарный работник также не вакцинирован от коронавируса.