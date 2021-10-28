Инфекционная больница в Николаеве уже сутки не может найти кислород для больных COVID-19

В Николаеве областная инфекционная больница осталась без кислорода. Медики не могут его достать со вчерашнего дня.

Областное управление охраны здоровья отправило их в облсовет, который является балансодержателем больницы, но там обращения и вовсе игнорируют. Об этом рассказала главврач Николаевской инфекционной облбольницы Светлана Федорова.

"Пока власть рассказывает, что с кислородом все отлично кислорода нет!!! Не можем заправить со вчера 400 кг жидкого кислорода. К вечеру это будет 600, к утру завтра- 800 кг. Которых негде взять за любые деньги. Баллоны такой поток больных не спасают. Ответ Облздрава (см фото)- обращайтесь к собственнику (облсовету, который тупо не реагирует на письма вообще) или в суд! И вообще, не рассказывайте нам о проблемах, иначе еще сильней обидимся. Ау, ОГА и Облсовет! Проснитесь!!!!!! Нет кислорода!!!" - взывает в соцсети главврач.