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События Сегодня, 19:4325
В Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов

Рада проголосовала за допуск в здание парламента и комитетов только при предъявлении справки о вакцинации от ковид, справки о выздоровлении или ПЦР-теста. За - 279.

Голоса распределились по фракциям так:

  • "Слуги народа" - 209;
  • "Европейская Солидарность" - 13;
  • "Батькивщина" - 9;
  • группа "За будущее" - 10;
  • "Голос" - 14;
  • группа "Доверие" - 15;
  • внефракционные - 9.

Это касается и депутатов, и вообще всех посетителей здания Рады, включая журналистов.

Постановление вступает в силу на следующий день после того, как будет опубликовано. Ранее руководство украинского парламента сообщало, что по сути запрет вступит в силу с 15 ноября.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo, Рада, вакцинация  
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