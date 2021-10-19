В Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов

Рада проголосовала за допуск в здание парламента и комитетов только при предъявлении справки о вакцинации от ковид, справки о выздоровлении или ПЦР-теста. За - 279.

Голоса распределились по фракциям так:

"Слуги народа" - 209;

"Европейская Солидарность" - 13;

"Батькивщина" - 9;

группа "За будущее" - 10;

"Голос" - 14;

группа "Доверие" - 15;

внефракционные - 9.

Это касается и депутатов, и вообще всех посетителей здания Рады, включая журналистов.

Постановление вступает в силу на следующий день после того, как будет опубликовано. Ранее руководство украинского парламента сообщало, что по сути запрет вступит в силу с 15 ноября.