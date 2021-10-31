 

Зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев

События Сегодня, 19:4622
Зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев

Интересная ситуация сложилась в последние дни с сообщениями о стягивании российских войск к границам с Украиной.

Об этом уже дважды написали известные американские издания, заинтересовался этим и Пентагон. В то время, как Москва и Киев солидарны в том, что такие сообщения - вброс и дезинфрмация.

То есть случилось невиданное: Украина упрекает в фейке по поводу военных действий РФ своих главных партнеров - американцев. И говорит это в один голос с Россией. 

Разобрались, что происходит.

Эпизод 1. Информация Washington Post

Вечером 30 октября американское издание The Washington Post написало, что его источники сообщили о "необычных перемещениях техники и военных" на западном фланге России. Начались они, по данным издания, после того как в середине сентября Россия завершила масштабные совместные военные учения с Беларусью "Запад-2021", а в последние несколько недель перемещения активизировались.

В статье приводятся слова Майкла Кофмана, директора программы изучения России некоммерческой аналитической группы CNA из Вирджинии, который заявил, что что спутниковые снимки показывают, что 41-я общевойсковая армия России, обычно базирующаяся в Новосибирске, не вернулась в Сибирь после учений, а соединилась с другими войсками у границы с Украиной.

Кофман также рассказал, что судя по кадрам, размещенным в сети, 1-я гвардейская танковая армия России, базирующаяся под Москвой, также перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.

Кроме того, издание сообщило, что в последнее время в соцсетях появились видеоролики с российскими военными эшелонами, которые везут технику на юг и запад страны, а ситуация в целом напоминает события весной этого года, когда Россия перебрасывала войска к границам Украины.

В статье назвали две возможных причины передвижения военных: более жесткая позиция России по отношению к Украине и к НАТО, а также новая стадия конфликта на Донбассе, особенно после использования турецкого дрона украинскими военными.

Эпизод 2. Отрицание в Минобороны

1 ноября в Минобороны Украины опровергли стягивание российских войск к границам, назвав это элементом психологического давления.

Полковник Леонид Матюхин из Центра оперативного информирования, сообщил, что наиболее вероятно обнародованная Washington Post информация о наращивании российских военных сил на украинском направлении является "элементом специальных информационно-психологических действий", а перемещения по сути - плановые мероприятия в рамках завершения учений российской армии в Белоруссии.

Эпизод 3. В Пентагоне уже следят

В этот же день в Министерстве обороны США заявили, что мониторят ситуацию на границе России и Украины в связи с сообщениями The Washington Post.

Об этом во время традиционного брифинга заявил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби. 

"Мы знаем о сообщениях о необычной военной активности России рядом с Украиной. Мы продолжаем консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу. Не могу говорить о намерениях России, но мы следим за ситуацией в регионе", - сказал Кирби.

Он добавил, что любые шаги по эскалации напряжения или агрессивные действия вызовут беспокойство США.

То есть Кирби вроде бы не заявил прямо, что россияне идут в сторону Украины. Но и не стал этого опровергать, лишь подогрев интерес к теме. 

Эпизод 4. Публикация в Politico

2 ноября, вслед за The Washington Post, еще одно американское издание Politico также написало, что Россия сосредотачивает войска и технику возле украинской границы.

В качестве подтверждения в материале обнародовали спутниковые снимки, сделанные 1 ноября, компанией Maxar Technologies.

На них видно скопление военной техники, возле города Ельня Смоленской области (граничит с Беларусью и в 300 километрах от Украины).

По данным Politico, кроме этого в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от границы Украины была перемещена техника 4-й танковой дивизии России и 1-й танковой армии.

Эпизод 5. Опровержение в России

2 ноября в России опровергли заявления американских СМИ на уровне Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что там идет речь о границе с Украиной, а показывают границу с Беларусью и так далее. Само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими вбросами", - сказал Песков

Он добавил, что передвижение военной техники или подразделений по территории России - это исключительно российское дело и что Россия ни для кого не представляет опасности, но всегда принимала меры по обеспечению своей собственной безопасности.

Эпизод 6. Еще одно опровержение в Украине

В этот же день комментарий по поводу снимков с перемещение назвал дезинформацией секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают…", - сказал Данилов.

Что касается снимков, что он заявил, что ситуация там не изменилась за последнее время.

"Сегодня такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет. Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии", - рассказал секретарь СНБО.

То есть он не просто отрицает информацию американцев, но откровенно ее критикует.

Что же происходит с российской армией?

Итак, главный источник информации о передвижении российских войск в направлении Украины - американцы. А украинцы синхронно с россиянами опровергают, что это вообще происходит.

По сути Киев первый раз с 2014 года так разошелся в оценках военной ситуации с американскими партнерами. И даже заявляет, что Путин пока не нападет.

Ничего о передвижениях российских войск не говорят и в Евросоюзе. То есть пока это выглядит как вброс американцев, который досаждает даже Украине. 

Какие могут быть версии происходящего?

1. США могут таким образом решать свои задачи на российском или европейском направлениях. Но каким задачам помогло бы обострение вокруг Украины - сложный вопрос. А главное - почему в этой истории не хочет участвовать Украина. 

2. Еще одна гипотеза - нагнетание слухов о российской армии может иметь целью деэскалацию вокруг Украины, как это было весной. Именно тогда Байден и Путин впервые встретились, а в отношениях Москвы и Вашингтона произошло временное потепление.

Тогда мотивация Байдена звучала примерно так: чтобы предотвратить большой конфликт в Европе, можно встретиться и с "убийцей" - так президент США назвал Путина незадолго до весеннего обострения на Донбассе. Тем самым "зраду" в Америке получилось купировать. 

Не исключено, что такая же схема будет реализована и сейчас. Когда под угрозой столкновения за Украину, американскому обществу смогут "продать" новые шаги по деэскалации с Россией. И в том числе - решение застарелой украинской проблемы. 

Тем более, что тайные переговоры между сверхдержавами уже идут, и, как рассказывала "Страна", готовится и новый саммит Байдена с Путиным. 

3. И в свете этой подготовки может быть третья гипотеза - нагнетанием обстановки эту встречу хотят наоборот не приблизить, а сорвать. В чем могут быть заинтересованы отдельные группы в США - так называемая "партия войны" и сторонники более жесткой политики в отношении России (в том числе и по "Северному потоку-2"). 

Но уже сейчас точно понятно одно: эти заявления делаются скорее для внутреннего употребления в США. Где мало кто станет проверять, что Ельня находится на границе с Белоруссией, а не с Украиной. И можно любую передислокацию войск РФ выдать за их продвижение к украинской границе.

Ну а пока ситуация с "армией России на украинских границах" напоминает историю с "котом Шредингера", который как бы есть, но его как бы нет.

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Теги: news, новости, Украина, США, Россия, войска, 7dniv, 7dnivinfo  
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