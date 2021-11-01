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События Вчера, 20:4663
Дополнительный транзит газа через Украину на следующий год не забронировал "Газпром"

Российская энергетическая компания "Газпром" на аукционе 2 ноября не забронировала дополнительные мощности на транзит газа через территорию Украины в I-III кварталах 2022 года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные платформы RBP.

"Оператор ГТС Украины" выставил на аукционе транзитные мощности на I-III кварталы следующего года в объеме до 9,8 миллионов кубометров в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 миллионов кубометров в сутки через станцию "Сохрановка". Однако к завершению аукциона в 13:00 по Киеву они так и остались невостребованными.

Торги прошли в дополнение к бронированию транзита на основе долгосрочного контракта на 40 миллиардов кубометров в год (то есть около 109,5 миллионов кубометров в сутки).

А незадолго до этого "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на транзит природного газа через Украину в октябре и ноябре, а в сентябре бронировал лишь 4,3% из предложенных мощностей.

"Газпром" также не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу.

Итоги торгов прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Как написал канал, таким образом "Газпром" вновь даёт понять европейцам, что без запуска "Северного потока - 2" получить дополнительные объёмы газа будет проблематично.

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Теги: news, новости, Украина, Газпром, 7dniv, 7dnivinfo, транзит, газ  
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